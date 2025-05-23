СД «Ленты» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год
В компании также приняли решение не распределять прибыль по итогам прошлого года.
Продуктовый ритейлер «Лента» 2 декабря объявил о покупке сети косметики и товаров для дома «Улыбка радуги», насчитывающей более 1500 магазинов в России. Компания приобретает 100% голосующих акций головной компании «Торговый дом "Эра"». Сеть работает в формате дрогери – небольших магазинов-дискаунтеров у дома, торгующих товарами повседневного спроса. Сумму сделки не раскрывают.
«Лента» – российская розничная торговая компания, включающая в себя гипермаркеты и супермаркеты под брендом «Лента», а также магазины формата «у дома» под брендом «Монетка», интернет-сервис по доставке продуктов питания «Утконос» и сеть формата дрогери под брендом «Улыбка радуги» (в совокупности – около 3000 магазинов).