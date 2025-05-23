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СД «Ленты» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

Ведомости

Совет директоров продуктовой сети «Лента» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 г. Об этом говорится на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

В компании также приняли решение не распределять прибыль по итогам прошлого года. 

Продуктовый ритейлер «Лента» 2 декабря объявил о покупке сети косметики и товаров для дома «Улыбка радуги», насчитывающей более 1500 магазинов в России. Компания приобретает 100% голосующих акций головной компании «Торговый дом "Эра"». Сеть работает в формате дрогери – небольших магазинов-дискаунтеров у дома, торгующих товарами повседневного спроса. Сумму сделки не раскрывают.

«Лента» – российская розничная торговая компания, включающая в себя гипермаркеты и супермаркеты под брендом «Лента», а также магазины формата «у дома» под брендом «Монетка», интернет-сервис по доставке продуктов питания «Утконос» и сеть формата дрогери под брендом «Улыбка радуги» (в совокупности – около 3000 магазинов).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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