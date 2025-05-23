СД «Ленты» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

«Лента» – российская розничная торговая компания, включающая в себя гипермаркеты и супермаркеты под брендом «Лента», а также магазины формата «у дома» под брендом «Монетка», интернет-сервис по доставке продуктов питания «Утконос» и сеть формата дрогери под брендом «Улыбка радуги» (в совокупности – около 3000 магазинов).