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Больше трети предпринимателей снизили цены из-за падения продаж

Ведомости

Большинство российских предпринимателей (70%) столкнулись с падением спроса в I квартале 2025 г. Такие данные приводит Институт экономики роста им. П. А. Столыпина по итогам опроса 2500 компаний из 85 регионов, с результатами которого ознакомились «Ведомости».

  • 60% бизнесов отметили сокращение физического объема продаж.

  • 56% сообщили о падении выручки в денежном выражении.

На снижение продаж предприниматели отреагировали по-разному: 24,5% повысили цены, 36,4% – снизили для стимулирования спроса.

Микробизнес пострадал сильнее (66% случаев снижения продаж). Крупные компании, напротив, реже фиксировали их падение (34%).

Наибольшие проблемы выявлены у торговли непродовольственными товарами (75%). Затронуты продуктовый ритейл (63%), производство (62%) и строительство (55%).

Эксперты связывают ситуацию с общим замедлением экономики: рост ВВП в I квартале составил всего 1,4% против 4,5% в конце 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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