Больше трети предпринимателей снизили цены из-за падения продаж
Большинство российских предпринимателей (70%) столкнулись с падением спроса в I квартале 2025 г. Такие данные приводит Институт экономики роста им. П. А. Столыпина по итогам опроса 2500 компаний из 85 регионов, с результатами которого ознакомились «Ведомости».
60% бизнесов отметили сокращение физического объема продаж.
56% сообщили о падении выручки в денежном выражении.
На снижение продаж предприниматели отреагировали по-разному: 24,5% повысили цены, 36,4% – снизили для стимулирования спроса.
Микробизнес пострадал сильнее (66% случаев снижения продаж). Крупные компании, напротив, реже фиксировали их падение (34%).
Наибольшие проблемы выявлены у торговли непродовольственными товарами (75%). Затронуты продуктовый ритейл (63%), производство (62%) и строительство (55%).
Эксперты связывают ситуацию с общим замедлением экономики: рост ВВП в I квартале составил всего 1,4% против 4,5% в конце 2024 г.