Больше трети предпринимателей снизили цены из-за падения продаж

Большинство российских предпринимателей (70%) столкнулись с падением спроса в I квартале 2025 г. Такие данные приводит Институт экономики роста им. П. А. Столыпина по итогам опроса 2500 компаний из 85 регионов, с результатами которого ознакомились «Ведомости».