Производитель колбасы «Папа может» вновь пытается продать бизнес

В феврале 2017 г. «Коммерсантъ» писал, что CP Foods уже вели переговоры по приобретению ОМПК. Тогда стороны не достигли никаких договоренностей. Сумму возможной сделки оценивали в $150 млн, сообщил «Коммерсантъ». В России CP Foods уже владеет птицефабрикой «Северная» и свинокомплексами в Московской, Калужской и Курской областях.