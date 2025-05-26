Производитель колбасы «Папа может» вновь пытается продать бизнес
Владелец АО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» (ОМПК) возобновил переговоры по продаже бизнеса, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в сфере пищевого рынка. ОМПК выпускает продукцию под брендами «Останкино» и «Папа может».
Закрыть сделку планируют летом 2025 г. Заявленная стоимость ОМПК составляет 50-60 млрд руб. Под данным одного из источников «Коммерсанта», из потенциальных покупателей выделились структуры экс-президента УГМК Искандера Махмудова, инвестгруппа «Марафон», подразделение тайского холдинга CP Group – CP Foods, ГАП «Ресурс», «Мираторг» и Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева.
Руководитель департамента M&A BGP инвесткомпании Capital Иван Пешков назвал заявленную цену актива слишком завышенной и предположил рыночную – 35-40 млрд. По его словам, актив интересен для крупных производителей мяса с недостаточным количеством собственных перерабатывающих мощностей.
В феврале 2017 г. «Коммерсантъ» писал, что CP Foods уже вели переговоры по приобретению ОМПК. Тогда стороны не достигли никаких договоренностей. Сумму возможной сделки оценивали в $150 млн, сообщил «Коммерсантъ». В России CP Foods уже владеет птицефабрикой «Северная» и свинокомплексами в Московской, Калужской и Курской областях.