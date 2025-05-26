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Производитель колбасы «Папа может» вновь пытается продать бизнес

Ведомости

Владелец АО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» (ОМПК) возобновил переговоры по продаже бизнеса, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в сфере пищевого рынка. ОМПК выпускает продукцию под брендами «Останкино» и «Папа может».

Закрыть сделку планируют летом 2025 г. Заявленная стоимость ОМПК составляет 50-60 млрд руб. Под данным одного из источников «Коммерсанта», из потенциальных покупателей выделились структуры экс-президента УГМК Искандера Махмудова, инвестгруппа «Марафон», подразделение тайского холдинга CP Group – CP Foods, ГАП «Ресурс», «Мираторг» и Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева.

Руководитель департамента M&A BGP инвесткомпании Capital Иван Пешков назвал заявленную цену актива слишком завышенной и предположил рыночную – 35-40 млрд. По его словам, актив интересен для крупных производителей мяса с недостаточным количеством собственных перерабатывающих мощностей.

В феврале 2017 г. «Коммерсантъ» писал, что CP Foods уже вели переговоры по приобретению ОМПК. Тогда стороны не достигли никаких договоренностей. Сумму возможной сделки оценивали в $150 млн, сообщил «Коммерсантъ». В России CP Foods уже владеет птицефабрикой «Северная» и свинокомплексами в Московской, Калужской и Курской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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