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Выручка «Акрона» по МСФО за I квартал 2025 года выросла на 30%

Ведомости

Выручка группы «Акрон» по МСФО за I квартал 2025 г. выросла на 30% – до 66,9 млрд руб. Об этом говорится в опубликованном сообщении компании.

Чистая прибыль компании за отчетный период увеличилась более чем в два раза: с 6,476 млрд руб. в I квартале 2024 г. до 14,495 млрд руб. за аналогичный период 2025 г. EBITDA увеличилась на 92% до 26,34 млрд руб. Рентабельность по EBITDA достигла 39% против 27% годом ранее.

Кроме того, за I квартал 2025 г. чистый долг компании снизился на 5%, составив 98,605 млрд руб.

Объем производства показал рост на 11%, достигнув 2,338 млн т против 2,105 млн т годом ранее.

30 апреля сообщалось, что совет директоров «Акрона» по итогам 2024 г. рекомендовал дивиденды в размере 427 руб. на акцию. Окончательное решение по этому вопросу будет принято на годовом собрании акционеров, запланированном на 29 мая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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