Выручка «Акрона» по МСФО за I квартал 2025 года выросла на 30%

Чистая прибыль компании за отчетный период увеличилась более чем в два раза: с 6,476 млрд руб. в I квартале 2024 г. до 14,495 млрд руб. за аналогичный период 2025 г. EBITDA увеличилась на 92% до 26,34 млрд руб. Рентабельность по EBITDA достигла 39% против 27% годом ранее.