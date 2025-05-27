Выручка «Акрона» по МСФО за I квартал 2025 года выросла на 30%
Чистая прибыль компании за отчетный период увеличилась более чем в два раза: с 6,476 млрд руб. в I квартале 2024 г. до 14,495 млрд руб. за аналогичный период 2025 г. EBITDA увеличилась на 92% до 26,34 млрд руб. Рентабельность по EBITDA достигла 39% против 27% годом ранее.
Кроме того, за I квартал 2025 г. чистый долг компании снизился на 5%, составив 98,605 млрд руб.
Объем производства показал рост на 11%, достигнув 2,338 млн т против 2,105 млн т годом ранее.
30 апреля сообщалось, что совет директоров «Акрона» по итогам 2024 г. рекомендовал дивиденды в размере 427 руб. на акцию. Окончательное решение по этому вопросу будет принято на годовом собрании акционеров, запланированном на 29 мая.