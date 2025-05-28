«Яндекс» выложил в опенсорс крупнейший датасет для развития онлайн-рекомендаций

Как объяснили разработчики, существующие датасеты в опенсорсе зачастую бывают устаревшими или небольшими по размеру. В свою очередь, они нужны, чтобы интернет-магазины и онлайн-кинотеатры рекомендовали действительно нужные пользователю товары и услуги. Коммерческие компании редко публикуют такие данные, отчего могут страдать научные исследования, необходимые для развития алгоритмов.