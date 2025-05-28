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«Яндекс» выложил в опенсорс крупнейший датасет для развития онлайн-рекомендаций

Ведомости

Ученые «Яндекса» разработали и выложили в открытый доступ крупнейший в РФ датасет Yambda, который позволяет тестировать и развивать рекомендательные системы по всему миру, сообщили «Ведомостям» в компании.

Как объяснили разработчики, существующие датасеты в опенсорсе зачастую бывают устаревшими или небольшими по размеру. В свою очередь, они нужны, чтобы интернет-магазины и онлайн-кинотеатры рекомендовали действительно нужные пользователю товары и услуги. Коммерческие компании редко публикуют такие данные, отчего могут страдать научные исследования, необходимые для развития алгоритмов.

Датасет представлен в трех вариантах: полная версия содержит 5 млрд данных, уменьшенные – 500 млн и 50 млн. Необходимый вариант исследователи выбирают сами в зависимости от поставленных задач и технических возможностей.

Yambda основан на агрегированных данных о прослушиваниях, лайках, дизлайках, а также некоторых характеристик треков в Яндекс.Музыке. При этом сохраняется анонимность: датасет содержит исключительно числовые идентификаторы пользователей, композиций и другой информации.

В конце декабря 2024 г. Т-банк открыл доступ к двум большим языковым моделям (LLM): T-Pro на 32 млрд параметров (переменных) и обновленной T-Lite на 7 млрд параметров. большое количество данных позволяет модели учитывать больше контекста и особенностей языка, лучше запоминать информацию, делать более точные и сложные выводы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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