Маск и Дуров поспорили из-за соглашения об интеграции в Telegram чат-бота Grok
Основатель Telegram Павел Дуров и американский предприниматель Илон Маск вступили в спор после объявления российского бизнесмена о сотрудничестве Telegram и компании Маска xAI.
28 мая Дуров сообщил, что две компании договорились о внедрении чата-бота Grok «для наших более чем миллиарда пользователей и интеграции во все приложения Telegram». Маск в ответ на это заявил, что «никакая сделка не была подписана».
По словам российского предпринимателя, договоренность подразумевает, что мессенджер получит от xAl $300 млн и акционерный капитал. Кроме того, он будет получать 50% дохода от подписок xAI, реализованных через Telegram.
Чат-бот Grok 3 был представлен компанией xAI 17 февраля. 26 марта Маск подтвердил, что чат-бот Grok интегрирован в Telegram. Тогда сообщалось, что чат-бот доступен только обладателям подписки Premium.
28 мая The Wall Street Journal сообщала, что Telegram намерен привлечь по меньшей мере $1,5 млрд за счет размещения новых облигаций.