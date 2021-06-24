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Маск и Дуров поспорили из-за соглашения об интеграции в Telegram чат-бота Grok

Ведомости

Основатель Telegram Павел Дуров и американский предприниматель Илон Маск вступили в спор после объявления российского бизнесмена о сотрудничестве Telegram и компании Маска xAI.

28 мая Дуров сообщил, что две компании договорились о внедрении чата-бота Grok «для наших более чем миллиарда пользователей и интеграции во все приложения Telegram». Маск в ответ на это заявил, что «никакая сделка не была подписана».

«Верно. В принципе, мы согласны, но формальности еще не улажены», – ответил Дуров.

По словам российского предпринимателя, договоренность подразумевает, что мессенджер получит от xAl $300 млн и акционерный капитал. Кроме того, он будет получать 50% дохода от подписок xAI, реализованных через Telegram.

Чат-бот Grok 3 был представлен компанией xAI 17 февраля. 26 марта Маск подтвердил, что чат-бот Grok интегрирован в Telegram. Тогда сообщалось, что чат-бот доступен только обладателям подписки Premium.

28 мая The Wall Street Journal сообщала, что Telegram намерен привлечь по меньшей мере $1,5 млрд за счет размещения новых облигаций.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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