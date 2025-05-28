Telegram планирует привлечь $1,5 млрд при размещении облигаций
Компания Telegram намерена привлечь не менее $1,5 млрд за счет размещения новых облигаций, несмотря на то что ее основатель Павел Дуров оказался в центре уголовного расследования во Франции, сообщает The Wall Street Journal.
Как отмечает газета, следствие в отношении Дурова связано с отказом сотрудничать по делу о распространении незаконного контента в Telegram, включая детскую порнографию. Ему предъявлены предварительные обвинения, и он не может покидать территорию Франции без разрешения.
Тем не менее, Telegram продолжает пользоваться поддержкой инвесторов. Ожидается, что новый выпуск пятилетних облигаций с доходностью 9% будет интересен как существующим держателям, так и новым инвесторам. Среди участников сделки – BlackRock, Mubadala и, по данным источников, хедж-фонд Citadel. Средства пойдут на погашение предыдущих обязательств по облигациям, размещенным в 2021 г.
Инвесторы также получат возможность конвертировать облигации в акции Telegram со скидкой в случае выхода компании на биржу. Однако первичное размещение в ближайшей перспективе представляется маловероятным на фоне юридических рисков и рыночной неопределенности.
Ранее Telegram уже выкупил облигации на сумму около $400 млн. Новый выпуск демонстрирует, что несмотря на уголовное дело против Дурова, инвесторы продолжают верить в перспективы мессенджера, пишет WSJ.
19 марта Дуров сообщил, что Telegram стал вторым по популярности сервисом для обмена сообщениями в мире, он уступает только китайскому WeChat.
Как утверждает Дуров, число активных пользователей Telegram в месяц превысило 1 млрд. Он также сообщил, что вовлеченность пользователей мессенджера растет. В среднем каждый пользователь открывает Telegram 21 раз в день и тратит на приложение 41 минуту в день. Прибыль от сервиса также растет. Как сообщил Дуров, в 2024 г. она составила $547 млн.