Telegram планирует привлечь $1,5 млрд при размещении облигаций

Как утверждает Дуров, число активных пользователей Telegram в месяц превысило 1 млрд. Он также сообщил, что вовлеченность пользователей мессенджера растет. В среднем каждый пользователь открывает Telegram 21 раз в день и тратит на приложение 41 минуту в день. Прибыль от сервиса также растет. Как сообщил Дуров, в 2024 г. она составила $547 млн.