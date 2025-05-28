Газета
Телеграм
Главная / Инвестиции /

Telegram планирует привлечь $1,5 млрд при размещении облигаций

Ведомости

Компания Telegram намерена привлечь не менее $1,5 млрд за счет размещения новых облигаций, несмотря на то что ее основатель Павел Дуров оказался в центре уголовного расследования во Франции, сообщает The Wall Street Journal.

Как отмечает газета, следствие в отношении Дурова связано с отказом сотрудничать по делу о распространении незаконного контента в Telegram, включая детскую порнографию. Ему предъявлены предварительные обвинения, и он не может покидать территорию Франции без разрешения.

Тем не менее, Telegram продолжает пользоваться поддержкой инвесторов. Ожидается, что новый выпуск пятилетних облигаций с доходностью 9% будет интересен как существующим держателям, так и новым инвесторам. Среди участников сделки – BlackRock, Mubadala и, по данным источников, хедж-фонд Citadel. Средства пойдут на погашение предыдущих обязательств по облигациям, размещенным в 2021 г.

Инвесторы также получат возможность конвертировать облигации в акции Telegram со скидкой в случае выхода компании на биржу. Однако первичное размещение в ближайшей перспективе представляется маловероятным на фоне юридических рисков и рыночной неопределенности.

Ранее Telegram уже выкупил облигации на сумму около $400 млн. Новый выпуск демонстрирует, что несмотря на уголовное дело против Дурова, инвесторы продолжают верить в перспективы мессенджера, пишет WSJ.

19 марта Дуров сообщил, что Telegram стал вторым по популярности сервисом для обмена сообщениями в мире, он уступает только китайскому WeChat.

Как утверждает Дуров, число активных пользователей Telegram в месяц превысило 1 млрд. Он также сообщил, что вовлеченность пользователей мессенджера растет. В среднем каждый пользователь открывает Telegram 21 раз в день и тратит на приложение 41 минуту в день. Прибыль от сервиса также растет. Как сообщил Дуров, в 2024 г. она составила $547 млн.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных