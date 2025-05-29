«Русагро» передала долю «Агро-Белогорье» в управление Белгородской области
По словам главы региона, глава «Русагро» Тимур Липатов сообщил о результатах и работе компании за прошлый год. Обсуждались планы, проблемы и социально-экономическое сотрудничество. Одним из ключевых направлений совместной работы Гладков назвал развитие школьного, среднего и высшего образования, а также медицины. «Русагро» докупит комплексы «Поезд здоровья», и они выйдут на маршруты до конца 2025 г. Компания также поддерживает развитие спортивных федераций Белгородской области. Средства уже перечислены по 10 организациям, а еще по двум спортивным федерациям поступят в ближайшие недели.
В ноябре 2024 г. «Русагро» завершило консолидацию 100% группы компаний «Агро-Белогорье», став ее единственным владельцем. »Русагро» была совладельцем компании с 2019 г.
Чистая прибыль «Русагро» по РСБУ в I квартале 2025 г. составила 119,6 млн руб., что значительно ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Тогда чистая прибыль компании достигала 2,33 млрд руб. В середине мая совет директоров «Русагро» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 г. в связи с существенным ростом капитальных затрат, требующем финансирования из собственных средств.