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«Русагро» передала долю «Агро-Белогорье» в управление Белгородской области

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В доверительное управление АО «Корпорация «Развитие», принадлежащего Белгородской области, передана доля предприятия «Агро-Белогорье». Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков по итогам встречи с руководителями компании «Русагро».

По словам главы региона, глава «Русагро» Тимур Липатов сообщил о результатах и работе компании за прошлый год. Обсуждались планы, проблемы и социально-экономическое сотрудничество. Одним из ключевых направлений совместной работы Гладков назвал развитие школьного, среднего и высшего образования, а также медицины. «Русагро» докупит комплексы «Поезд здоровья», и они выйдут на маршруты до конца 2025 г. Компания также поддерживает развитие спортивных федераций Белгородской области. Средства уже перечислены по 10 организациям, а еще по двум спортивным федерациям поступят в ближайшие недели.

В ноябре 2024 г. «Русагро» завершило консолидацию 100% группы компаний «Агро-Белогорье», став ее единственным владельцем. »Русагро» была совладельцем компании с 2019 г.

Чистая прибыль «Русагро» по РСБУ в I квартале 2025 г. составила 119,6 млн руб., что значительно ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Тогда чистая прибыль компании достигала 2,33 млрд руб. В середине мая совет директоров «Русагро» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 г. в связи с существенным ростом капитальных затрат, требующем финансирования из собственных средств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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