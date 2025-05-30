«Силмаш» заменил гендиректора из-за срыва сроков поставок продукции

Подколзин был сотрудником «Северстали» с 2012 по 2023 г. и занимал должности от руководителя проектной группы до директора по планированию производства и логистике. Затем он был директором по логистике и глобальным цепочкам поставок в компании «Еврохим», а в октябре 2024 г. пришел в «Силовые машины».