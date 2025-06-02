В I квартале выручка «Группы Астра» превысила 3 млрд рублей
Выручка «Группы Астра» в I квартале 2025 г. увеличилась на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 3,1 млрд руб. Об этом говорится в опубликованных финансовых результатах компании по МСФО.
Рост показателя был обеспечен за счет признания доходов от ранее осуществленных отгрузок, а также увеличения выручки от сопровождения продуктов. Бизнес компании, специализирующейся на разработке инфраструктурного программного обеспечения, традиционно характеризуется выраженной сезонностью: более 70% отгрузок обычно приходится на второе полугодие. При этом структура расходов остается равномерной в течение года.
Отгрузки в I квартале выросли на 3% год к году, достигнув 1,9 млрд руб. Скорректированная EBITDA увеличилась до 0,5 млрд руб., а скорректированная чистая прибыль составила 0,26 млрд руб.
21 апреля Совет директоров «Группы Астра» принял решение о целесообразности обратного выкупа (buyback) до 2 млн собственных акций, что эквивалентно примерно 1% уставного капитала компании. Фактический объем выкупа будет зависеть от ряда факторов, включая денежную позицию компании, рыночную стоимость акций, а также выполнение KPI долгосрочной программы мотивации топ-менеджмента и ключевых сотрудников. По состоянию на 2 июня 2025 г. было выкуплено 385 303 акции.
27 мая Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 г. Базой для расчета выплат послужила скорректированная чистая прибыль минус CAPEX по МСФО за прошлый год. На годовом общем собрании акционеров, запланированном на 27 июня 2025 г., будет рассмотрена рекомендация о выплате дивидендов в размере 3,1 руб. на акцию.