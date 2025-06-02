В I квартале выручка «Группы Астра» превысила 3 млрд рублей

Рост показателя был обеспечен за счет признания доходов от ранее осуществленных отгрузок, а также увеличения выручки от сопровождения продуктов. Бизнес компании, специализирующейся на разработке инфраструктурного программного обеспечения, традиционно характеризуется выраженной сезонностью: более 70% отгрузок обычно приходится на второе полугодие. При этом структура расходов остается равномерной в течение года.