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В I квартале выручка «Группы Астра» превысила 3 млрд рублей

Ведомости

Выручка «Группы Астра» в I квартале 2025 г. увеличилась на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 3,1 млрд руб. Об этом говорится в опубликованных финансовых результатах компании по МСФО.

Рост показателя был обеспечен за счет признания доходов от ранее осуществленных отгрузок, а также увеличения выручки от сопровождения продуктов. Бизнес компании, специализирующейся на разработке инфраструктурного программного обеспечения, традиционно характеризуется выраженной сезонностью: более 70% отгрузок обычно приходится на второе полугодие. При этом структура расходов остается равномерной в течение года.

Отгрузки в I квартале выросли на 3% год к году, достигнув 1,9 млрд руб. Скорректированная EBITDA увеличилась до 0,5 млрд руб., а скорректированная чистая прибыль составила 0,26 млрд руб.

21 апреля Совет директоров «Группы Астра» принял решение о целесообразности обратного выкупа (buyback) до 2 млн собственных акций, что эквивалентно примерно 1% уставного капитала компании. Фактический объем выкупа будет зависеть от ряда факторов, включая денежную позицию компании, рыночную стоимость акций, а также выполнение KPI долгосрочной программы мотивации топ-менеджмента и ключевых сотрудников. По состоянию на 2 июня 2025 г. было выкуплено 385 303 акции.

27 мая Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 г. Базой для расчета выплат послужила скорректированная чистая прибыль минус CAPEX по МСФО за прошлый год. На годовом общем собрании акционеров, запланированном на 27 июня 2025 г., будет рассмотрена рекомендация о выплате дивидендов в размере 3,1 руб. на акцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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