СД «Группы Астра» рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год
Совет директоров ПАО «Группа Астра», производителя инфраструктурного программного обеспечения, рекомендовал общему собранию акционеров утвердить дивиденды за 2024 г. в размере 3,1475 руб. на одну обыкновенную акцию. Об этом говорится в сообщении компании.
Общая сумма дивидендов за прошлый год составит 661 млн руб. Базой для расчета дивидендных выплат стала скорректированная чистая прибыль минус CAPEX (чистая прибыль, скорректированная на сумму и амортизацию капитализированных расходов) по МСФО за 2024 г.
Датой закрытия реестра на получение дивидендов предложено утвердить 10 июля. Годовое заседание общего собрания акционеров состоится 27 июня.
В 2024 г. «Группа Астра». увеличила выручку по МСФО до 17,2 млрд руб., что на 80% больше в годовом исчислении. В компании объяснили такой результат трехкратным ростом продаж продуктов экосистемы (без учета операционной системы Astra Linux) и двукратным ростом доходов от сопровождения продуктов.