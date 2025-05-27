СД «Группы Астра» рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год

В 2024 г. «Группа Астра». увеличила выручку по МСФО до 17,2 млрд руб., что на 80% больше в годовом исчислении. В компании объяснили такой результат трехкратным ростом продаж продуктов экосистемы (без учета операционной системы Astra Linux) и двукратным ростом доходов от сопровождения продуктов.