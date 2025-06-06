«Лента» может приобрести гипермаркеты сети «Магнит»

На данный момент детали потенциальной сделки остаются неизвестными. Неясно, войдут ли в транзакцию все крупноформатные объекты или только их часть. По данным одного из источников издания, «Магнит» может полностью отказаться от всех крупноформатных магазинов, включая гипермаркеты и супермаркеты, сосредоточившись на развитии малоформатных концепций – магазинов «у дома» и ультрамалых магазинов «Заряд от Магнита» (площадью до 100 кв. м).