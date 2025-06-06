Газета
Телеграм
Главная / Бизнес /

«Лента» может приобрести гипермаркеты сети «Магнит»

Ведомости

Розничная сеть «Лента» изучает возможность приобретения гипермаркетов, принадлежащих компании «Магнит». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в розничном секторе.

На данный момент детали потенциальной сделки остаются неизвестными. Неясно, войдут ли в транзакцию все крупноформатные объекты или только их часть. По данным одного из источников издания, «Магнит» может полностью отказаться от всех крупноформатных магазинов, включая гипермаркеты и супермаркеты, сосредоточившись на развитии малоформатных концепций – магазинов «у дома» и ультрамалых магазинов «Заряд от Магнита» (площадью до 100 кв. м).

По состоянию на март 2025 г. общая площадь крупноформатных магазинов «Магнита» составляла 922 600 кв. м, включая: 251 гипермаркет «Магнит экстра» и 195 супермаркетов «Магнит семейный».

20 мая «Магнит» закрыл сделку по покупке 81,55% долей «Азбуки вкуса». В сделку вошла розничная сеть из 171 торговой точки: 107 супермаркетов «Азбука вкуса», 59 минимаркетов «Азбука daily» и пяти гипермаркетов «АВ маркет». Большая часть этих магазинов расположена в Москве (138 точек) и Подмосковье (23), остальные находятся в Санкт-Петербурге. Общая торговая площадь проданных активов составила 100 400 кв. м, включая 77 900 кв. м супермаркетов и 11 900 кв. м минимаркетов.

6 июня аналитики сообщили о рекордном сокращении площадей гипермаркетов в России в начале 2025 г. По данным исследования, торговые площади гипермаркетов 200 крупнейших российских ритейлеров в I квартале 2025 г. уменьшились на 99 800 кв. м по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., достигнув отметки 5,2 млн кв. м. Отмечается, что темпы закрытия гипермаркетов значительно превышают темпы открытий, причем закрываемые объекты, как правило, больше по площади, чем новые магазины.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных