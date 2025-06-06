«Лента» может приобрести гипермаркеты сети «Магнит»
На данный момент детали потенциальной сделки остаются неизвестными. Неясно, войдут ли в транзакцию все крупноформатные объекты или только их часть. По данным одного из источников издания, «Магнит» может полностью отказаться от всех крупноформатных магазинов, включая гипермаркеты и супермаркеты, сосредоточившись на развитии малоформатных концепций – магазинов «у дома» и ультрамалых магазинов «Заряд от Магнита» (площадью до 100 кв. м).
По состоянию на март 2025 г. общая площадь крупноформатных магазинов «Магнита» составляла 922 600 кв. м, включая: 251 гипермаркет «Магнит экстра» и 195 супермаркетов «Магнит семейный».
20 мая «Магнит» закрыл сделку по покупке 81,55% долей «Азбуки вкуса». В сделку вошла розничная сеть из 171 торговой точки: 107 супермаркетов «Азбука вкуса», 59 минимаркетов «Азбука daily» и пяти гипермаркетов «АВ маркет». Большая часть этих магазинов расположена в Москве (138 точек) и Подмосковье (23), остальные находятся в Санкт-Петербурге. Общая торговая площадь проданных активов составила 100 400 кв. м, включая 77 900 кв. м супермаркетов и 11 900 кв. м минимаркетов.
6 июня аналитики сообщили о рекордном сокращении площадей гипермаркетов в России в начале 2025 г. По данным исследования, торговые площади гипермаркетов 200 крупнейших российских ритейлеров в I квартале 2025 г. уменьшились на 99 800 кв. м по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., достигнув отметки 5,2 млн кв. м. Отмечается, что темпы закрытия гипермаркетов значительно превышают темпы открытий, причем закрываемые объекты, как правило, больше по площади, чем новые магазины.