Суд взыскал с сына бизнесмена Олега Кана имущество из-за долга в 358 млрд рублей

По данным «РИА Новости», иск приставов об обращении в доход государства имущества сына Кана был удовлетворен в середине мая. Речь идет о четырех земельных участках и двух жилых домах в Южно-Сахалинске. Приставы также установили, что Кану-младшему принадлежат восемь машин и 40 единиц недвижимого имущества на общую сумму 299 млн руб. По данным Федеральной службы судебных приставов, долг бизнесмена перед государством достиг почти 337 млрд руб.