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Суд взыскал с сына бизнесмена Олега Кана имущество из-за долга в 358 млрд рублей

Ведомости

Арбитражный суд Сахалинской области удовлетворил иск об обращении взыскания на земельные участки и недвижимость сына предпринимателя Олега Кана в счет погашения солидарного долга в 358,7 млрд руб. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

Верховный суд (ВС) России в марте оставил без изменений решение о взыскании более 358,7 млрд руб. с рыбопромышленников Дальнего Востока и так называемого «крабового короля» Олега Кана, находящегося в международном розыске. В определении суда отмечалось, что фигуранты находились под контролем иностранных инвесторов и нарушали законодательство, их деятельность признана вредной для водных биологических ресурсов страны.

По данным «РИА Новости», иск приставов об обращении в доход государства имущества сына Кана был удовлетворен в середине мая. Речь идет о четырех земельных участках и двух жилых домах в Южно-Сахалинске. Приставы также установили, что Кану-младшему принадлежат восемь машин и 40 единиц недвижимого имущества на общую сумму 299 млн руб. По данным Федеральной службы судебных приставов, долг бизнесмена перед государством достиг почти 337 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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