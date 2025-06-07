Суд взыскал с сына бизнесмена Олега Кана имущество из-за долга в 358 млрд рублей
Арбитражный суд Сахалинской области удовлетворил иск об обращении взыскания на земельные участки и недвижимость сына предпринимателя Олега Кана в счет погашения солидарного долга в 358,7 млрд руб. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.
Верховный суд (ВС) России в марте оставил без изменений решение о взыскании более 358,7 млрд руб. с рыбопромышленников Дальнего Востока и так называемого «крабового короля» Олега Кана, находящегося в международном розыске. В определении суда отмечалось, что фигуранты находились под контролем иностранных инвесторов и нарушали законодательство, их деятельность признана вредной для водных биологических ресурсов страны.
По данным «РИА Новости», иск приставов об обращении в доход государства имущества сына Кана был удовлетворен в середине мая. Речь идет о четырех земельных участках и двух жилых домах в Южно-Сахалинске. Приставы также установили, что Кану-младшему принадлежат восемь машин и 40 единиц недвижимого имущества на общую сумму 299 млн руб. По данным Федеральной службы судебных приставов, долг бизнесмена перед государством достиг почти 337 млрд руб.