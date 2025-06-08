Минобороны потребовало взыскать с завода «Машиностроитель» 38 млн рублей
Минобороны РФ требует взыскать с предприятия «Воскресенский завод «Машиностроитель» 37 926 000 руб., сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
Иск от оборонного ведомства поступил в Арбитражный суд Москвы. Завод расположен в Подмосковье. Производит оборудование для горнодобывающей, цементной и кирпичной промышленности, гидромеханизации, ЖКХ, стальное и чугунное литье и другую продукцию.
В середине мая Минобороны России обратилось в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с ПАО «Судостроительный завод «Вымпел» 2,69 млрд руб. В апреле ведомство подало иск на 13,005 млрд руб. к производителю радиоэлектронных подсистем ПАО «Научно-производственное предприятие «Импульс». Тогда же Минобороны подало более 20 исков к своим крупным подрядчикам на общую сумму, превышающую 31,1 млрд руб.