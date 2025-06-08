Минобороны потребовало взыскать с завода «Машиностроитель» 38 млн рублей

В середине мая Минобороны России обратилось в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с ПАО «Судостроительный завод «Вымпел» 2,69 млрд руб. В апреле ведомство подало иск на 13,005 млрд руб. к производителю радиоэлектронных подсистем ПАО «Научно-производственное предприятие «Импульс». Тогда же Минобороны подало более 20 исков к своим крупным подрядчикам на общую сумму, превышающую 31,1 млрд руб.