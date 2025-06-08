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Минобороны потребовало взыскать с завода «Машиностроитель» 38 млн рублей

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Минобороны РФ требует взыскать с предприятия «Воскресенский завод «Машиностроитель» 37 926 000 руб., сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Иск от оборонного ведомства поступил в Арбитражный суд Москвы. Завод расположен в Подмосковье. Производит оборудование для горнодобывающей, цементной и кирпичной промышленности, гидромеханизации, ЖКХ, стальное и чугунное литье и другую продукцию.

В середине мая Минобороны России обратилось в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с ПАО «Судостроительный завод «Вымпел» 2,69 млрд руб. В апреле ведомство подало иск на 13,005 млрд руб. к производителю радиоэлектронных подсистем ПАО «Научно-производственное предприятие «Импульс». Тогда же Минобороны подало более 20 исков к своим крупным подрядчикам на общую сумму, превышающую 31,1 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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