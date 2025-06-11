ФАС одобрила покупку сети гипермаркетов «ОБИ» компанией «Гермес»

В конце апреля стало известно, что структуры «Севергрупп» Алексея Мордашова купили долю в сети «ОБИ» у группы «Синдика». Тогда ООО «Гермес» стало владельцем 24,99% долей в трех из пяти юрлицах сети – ООО «Оби ФЦ», «ООО «Сделай своими руками» и ООО «Сделай своими руками Северо-Запад». Источники отраслевого издания Shopper's говорили, что в результате многоступенчатой сделки структуры «Севергрупп» выкупят «ОБИ» полностью, а сеть войдет в состав продуктового ритейлера «Лента», которым владеет «Севергрупп».