ФАС одобрила покупку сети гипермаркетов «ОБИ» компанией «Гермес»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассмотрела ходатайство компании «Гермес» и согласовала ей приобретение доли в 65% в уставном капитале ООО «Сделай своими руками», ООО «Сделай своими руками Северо-Запад» и ООО «ОБИ Франчайзинговый Центр», сообщила пресс-служба ведомства.
По информации службы, сделка не ограничит конкуренцию на рынке розничной торговли строительными материалами. Собственник «Гермеса» и его гендиректор – Владимир Захватошин. Сама компания была зарегистрирована в Санкт-Петербурге 26 марта.
Ходатайство было получено надзорным ведомством 7 мая.
В конце апреля стало известно, что структуры «Севергрупп» Алексея Мордашова купили долю в сети «ОБИ» у группы «Синдика». Тогда ООО «Гермес» стало владельцем 24,99% долей в трех из пяти юрлицах сети – ООО «Оби ФЦ», «ООО «Сделай своими руками» и ООО «Сделай своими руками Северо-Запад». Источники отраслевого издания Shopper's говорили, что в результате многоступенчатой сделки структуры «Севергрупп» выкупят «ОБИ» полностью, а сеть войдет в состав продуктового ритейлера «Лента», которым владеет «Севергрупп».