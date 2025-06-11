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ФАС одобрила покупку сети гипермаркетов «ОБИ» компанией «Гермес»

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассмотрела ходатайство компании «Гермес» и согласовала ей приобретение доли в 65% в уставном капитале ООО «Сделай своими руками», ООО «Сделай своими руками Северо-Запад» и ООО «ОБИ Франчайзинговый Центр», сообщила пресс-служба ведомства.

По информации службы, сделка не ограничит конкуренцию на рынке розничной торговли строительными материалами. Собственник «Гермеса» и его гендиректор – Владимир Захватошин. Сама компания была зарегистрирована в Санкт-Петербурге 26 марта.

Ходатайство было получено надзорным ведомством 7 мая.

В конце апреля стало известно, что структуры «Севергрупп» Алексея Мордашова купили долю в сети «ОБИ» у группы «Синдика». Тогда ООО «Гермес» стало владельцем 24,99% долей в трех из пяти юрлицах сети – ООО «Оби ФЦ», «ООО «Сделай своими руками» и ООО «Сделай своими руками Северо-Запад». Источники отраслевого издания Shopper's говорили, что в результате многоступенчатой сделки структуры «Севергрупп» выкупят «ОБИ» полностью, а сеть войдет в состав продуктового ритейлера «Лента», которым владеет «Севергрупп».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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