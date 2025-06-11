Президентом холдинга «Сегежа групп» назначили Кирилла Арсентьева

На новом посту он будет отвечать за стратегическое развитие компании после успешно проведенной допэмиссии и повышение операционной эффективности холдинга, говорится в сообщении. Сам Арсентьев рассказал, что на должности президента холдинга он сосредоточится на производственных процессах, развитии новых продуктовых направлений и сервисов. По его мнению, это позволит в короткие сроки выйти на операционную прибыль.