Президентом холдинга «Сегежа групп» назначили Кирилла Арсентьева
Совет директоров лесопромышленного холдинга «Сегежа групп» назначил Кирилла Арсентьева президентом компании. Об этом сообщили в Telegram-канале группы.
На новом посту он будет отвечать за стратегическое развитие компании после успешно проведенной допэмиссии и повышение операционной эффективности холдинга, говорится в сообщении. Сам Арсентьев рассказал, что на должности президента холдинга он сосредоточится на производственных процессах, развитии новых продуктовых направлений и сервисов. По его мнению, это позволит в короткие сроки выйти на операционную прибыль.
Арсентьев сменил на посту президента Александра Крещенко, который возглавлял холдинг с 1 июля 2024 г. Как сообщили в компании, Крещенко остается в совете директоров, а также займет пост советника президента.
До назначения на должность президента «Сегежа групп» Арсентьев принимал участие в управлении предприятиями деревообрабатывающей отрасли в Пермском крае, Камским целлюлозно-бумажным комбинатом, который является единственным производителем мелованного картона в России. Его задача заключалась в увеличении инвестиционной привлекательности производства.
2 июня «Сегежа групп» провел дополнительную эмиссию акций, что позволило привлечь 113 млрд руб. Сообщалось, что это позволит втрое сократить существующую долговую нагрузку и создать основу для выхода на операционную прибыль.