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Президентом холдинга «Сегежа групп» назначили Кирилла Арсентьева

Ведомости

Совет директоров лесопромышленного холдинга «Сегежа групп» назначил Кирилла Арсентьева президентом компании. Об этом сообщили в Telegram-канале группы. 

На новом посту он будет отвечать за стратегическое развитие компании после успешно проведенной допэмиссии и повышение операционной эффективности холдинга, говорится в сообщении. Сам Арсентьев рассказал, что на должности президента холдинга он сосредоточится на производственных процессах, развитии новых продуктовых направлений и сервисов. По его мнению, это позволит в короткие сроки выйти на операционную прибыль.

Арсентьев сменил на посту президента Александра Крещенко, который возглавлял холдинг с 1 июля 2024 г. Как сообщили в компании, Крещенко остается в совете директоров, а также займет пост советника президента.

До назначения на должность президента «Сегежа групп» Арсентьев принимал участие в управлении предприятиями деревообрабатывающей отрасли в Пермском крае, Камским целлюлозно-бумажным комбинатом, который является единственным производителем мелованного картона в России. Его задача заключалась в увеличении инвестиционной привлекательности производства.

2 июня «Сегежа групп» провел дополнительную эмиссию акций, что позволило привлечь 113 млрд руб. Сообщалось, что это позволит втрое сократить существующую долговую нагрузку и создать основу для выхода на операционную прибыль.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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