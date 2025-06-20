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Силуанов заявил об отсутствии заявок на возвращение западных компаний в РФ

Ведомости

Заявок на возвращение иностранных компаний в РФ сейчас нет, но интерес растет, заявил министр финансов России Антон Силуанов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Каких-либо заявок на вход пока нет, но чувствую, что ситуация меняется, интерес к вложениям в Россию растет», – сказал он «Известиям».

Он добавил, что работает комиссия по иностранным инвестициям, и в основном рассматривались сделки по выходу иностранцев с российского рынка.

19 июня глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что американские нефтегазовые компании будут первыми, кто вернется в российские проекты. До этого он говорил, что ведущие компании из США в области энергетики хотели бы вернуться на российский рынок и могут получить миноритарные доли в некоторых проектах, однако контрольные пакеты в месторождениях «никто не планирует им давать».

Одним из условий возврата иностранных компаний в Россию должно стать хранение всех технологий и данных на российских серверах, заявил в рамках ПМЭФ министр экономического развития РФ Максим Решетников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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