Силуанов заявил об отсутствии заявок на возвращение западных компаний в РФ
Заявок на возвращение иностранных компаний в РФ сейчас нет, но интерес растет, заявил министр финансов России Антон Силуанов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Каких-либо заявок на вход пока нет, но чувствую, что ситуация меняется, интерес к вложениям в Россию растет», – сказал он «Известиям».
Он добавил, что работает комиссия по иностранным инвестициям, и в основном рассматривались сделки по выходу иностранцев с российского рынка.
19 июня глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что американские нефтегазовые компании будут первыми, кто вернется в российские проекты. До этого он говорил, что ведущие компании из США в области энергетики хотели бы вернуться на российский рынок и могут получить миноритарные доли в некоторых проектах, однако контрольные пакеты в месторождениях «никто не планирует им давать».
Одним из условий возврата иностранных компаний в Россию должно стать хранение всех технологий и данных на российских серверах, заявил в рамках ПМЭФ министр экономического развития РФ Максим Решетников.