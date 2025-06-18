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Решетников назвал условием возврата компаний хранение всех данных на серверах РФ

Ведомости

Одним из условий возврата иностранных компаний в Россию должно стать хранение всех технологий и данных на российских серверах. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью RT в рамках ПМЭФ.

Решетников указал, что возврат иностранных компаний в Россию по многим направлениям будет на других условиях. В частности, будут ужесточены и по многим направлениям уже изменились подходы к локализации. В качестве примера министр привел автопром.

«Но тем не менее конкуренция должна быть, какая-то доля импорта должна присутствовать», – отметил Решетников.

18 июня вице-премьер Денис Мантуров заявил, что зарубежным компаниям до возвращения на рынок России необходимо поспособствовать отмене антироссийских санкций.

В мае предприниматели из «Деловой России» изложили президенту РФ Владимиру Путину собственное видение условий возвращения иностранных брендов на отечественный рынок. Председатель объединения Алексей Репик тогда предложил разделить ушедшие компании на ряд категорий в зависимости от их поведения при выходе с российского рынка.

Глава государства в ответ на предложения бизнеса призвал подходить к вопросу возвращения иностранных компаний более прагматично и индивидуально. По его словам, нужно проанализировать, насколько выгодно рынку появление того или иного бренда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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