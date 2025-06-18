Решетников назвал условием возврата компаний хранение всех данных на серверах РФ
Решетников указал, что возврат иностранных компаний в Россию по многим направлениям будет на других условиях. В частности, будут ужесточены и по многим направлениям уже изменились подходы к локализации. В качестве примера министр привел автопром.
«Но тем не менее конкуренция должна быть, какая-то доля импорта должна присутствовать», – отметил Решетников.
18 июня вице-премьер Денис Мантуров заявил, что зарубежным компаниям до возвращения на рынок России необходимо поспособствовать отмене антироссийских санкций.
В мае предприниматели из «Деловой России» изложили президенту РФ Владимиру Путину собственное видение условий возвращения иностранных брендов на отечественный рынок. Председатель объединения Алексей Репик тогда предложил разделить ушедшие компании на ряд категорий в зависимости от их поведения при выходе с российского рынка.
Глава государства в ответ на предложения бизнеса призвал подходить к вопросу возвращения иностранных компаний более прагматично и индивидуально. По его словам, нужно проанализировать, насколько выгодно рынку появление того или иного бренда.