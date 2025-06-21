Мордашов рассказал о самой большой ошибке ценой в $7 млрд
Председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов рассказал, что приобретение зарубежных активов в начале 2000-х гг. стало его самой большой ошибкой в бизнесе. По его словам, в результате этих решений было потеряно $7 млрд, пишет ТАСС.
Он рассказал, что около 20 лет назад компания активно участвовала в «слияниях и поглощениях в металлургии», но после кризиса 2008 г. много активов за рубежом оказалось неэффективными.
«И мы потеряли порядка $7 млрд на этом. Много вообще было ошибок сделано, но вот эта самая большая», – сказал в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Предприниматель вынес урок из случившегося: в компаниях «Севергрупп» и «Северсталь» поняли, что необходимо быть осторожными, «много раз отмерить, прежде чем отрезать, когда ты что-то покупаешь». Нынешний спад «Северсталь» встретила без долговой нагрузки, это помогает компании справляться с текущими вызовами, добавил Мордашов.