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Мордашов рассказал о самой большой ошибке ценой в $7 млрд

Ведомости

Председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов рассказал, что приобретение зарубежных активов в начале 2000-х гг. стало его самой большой ошибкой в бизнесе. По его словам, в результате этих решений было потеряно $7 млрд, пишет ТАСС.

Он рассказал, что около 20 лет назад компания активно участвовала в «слияниях и поглощениях в металлургии», но после кризиса 2008 г. много активов за рубежом оказалось неэффективными.

«И мы потеряли порядка $7 млрд на этом. Много вообще было ошибок сделано, но вот эта самая большая», – сказал в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Предприниматель вынес урок из случившегося: в компаниях «Севергрупп» и «Северсталь» поняли, что необходимо быть осторожными, «много раз отмерить, прежде чем отрезать, когда ты что-то покупаешь». Нынешний спад «Северсталь» встретила без долговой нагрузки, это помогает компании справляться с текущими вызовами, добавил Мордашов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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