Цены на нефть резко выросли после американских ударов по Ирану

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что закрытие маршрута было бы «самоубийственно» для Ирана, поскольку «вся их экономика проходит через Ормузский пролив»: «Если они хотят разрушить свою экономику и вызвать перебои в мире, я думаю, это будет их решение».