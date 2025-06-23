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Цены на нефть резко выросли после американских ударов по Ирану

Ведомости

Цены на нефть подскочили утром 23 июня после воскресных ударов США по ядерным объектам Ирана. Об этом пишет Reuters.

  • Рост фьючерсов на нефть марки Brent составил 0,93%, стоимость достигла $77,73 за барр.

  • Американская нефть марки West Texas Intermediate выросла на 0,96% до $74,55.

  • Позже котировки выросли до $81,40 и $78,40 соответственно, достигнув максимума с января 2025 г.

После американских ударов утром 22 июня руководство Ирана пригрозило перекрыть Ормузский пролив, через который проходят поставки нефти на мировые рынки. В тот же день парламент Ирана одобрил закрытие пролива. При этом окончательное решению по закрытию будет принято Советом национальной безопасности республики.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что закрытие маршрута было бы «самоубийственно» для Ирана, поскольку «вся их экономика проходит через Ормузский пролив»: «Если они хотят разрушить свою экономику и вызвать перебои в мире, я думаю, это будет их решение».

Обострение ирано-израильского конфликта произошло 13 июня. Тогда Израиль напал на Иран, совершив удары по ядерным объектам республики, Тегеран начал ответные атаки. 22 июня к вооруженному конфликту подключились США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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