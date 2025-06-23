Цены на нефть резко выросли после американских ударов по Ирану
Цены на нефть подскочили утром 23 июня после воскресных ударов США по ядерным объектам Ирана. Об этом пишет Reuters.
Рост фьючерсов на нефть марки Brent составил 0,93%, стоимость достигла $77,73 за барр.
Американская нефть марки West Texas Intermediate выросла на 0,96% до $74,55.
Позже котировки выросли до $81,40 и $78,40 соответственно, достигнув максимума с января 2025 г.
После американских ударов утром 22 июня руководство Ирана пригрозило перекрыть Ормузский пролив, через который проходят поставки нефти на мировые рынки. В тот же день парламент Ирана одобрил закрытие пролива. При этом окончательное решению по закрытию будет принято Советом национальной безопасности республики.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что закрытие маршрута было бы «самоубийственно» для Ирана, поскольку «вся их экономика проходит через Ормузский пролив»: «Если они хотят разрушить свою экономику и вызвать перебои в мире, я думаю, это будет их решение».
Обострение ирано-израильского конфликта произошло 13 июня. Тогда Израиль напал на Иран, совершив удары по ядерным объектам республики, Тегеран начал ответные атаки. 22 июня к вооруженному конфликту подключились США.