Bloomberg: «Росатом» рассматривает возможность продажи доли в турецкой АЭС
«Чем ближе мы к первому энергоблоку, вырабатывающему электроэнергию, тем больше инвесторов приходит», – сказал он.
Дедусенко добавил, что первый блок станции мощностью 4,8 ГВт в настоящее время проходит испытания и, как ожидается, начнет подавать электроэнергию в 2026 г.
Первая попытка продать долю в АЭС предпринималась «Росатомом» в 2018 г. В марте того года госкорпорация объявила об отсрочке продажи. Потенциальным покупателем тогда был турецкий консорциум Cengiz-Kolin-Kalyon, но он отказался от сделки. Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявлял, что представители консорциума «просто оказались неготовыми в масштабе таких цифр разговаривать».
Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что первый энергоблок турецкой АЭС «Аккую» должен быть запущен в эксплуатацию в ближайшее время. «Аккую» станет первой АЭС в Турции, напомнил Новак. По его словам, строительство продолжается в соответствии с графиком.
«Росатом» получил разрешение на запуск первого энергоблока АЭС «Аккую» в декабре 2023 г. Площадка строительства расположена на средиземноморском побережье на юге Турции, в провинции Мерсин. Планируется, что «Аккую» обеспечит электроэнергией более 10 регионов Турции, где находятся 12 млн потребителей.