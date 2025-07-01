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Bloomberg: «Росатом» рассматривает возможность продажи доли в турецкой АЭС

Ведомости

Госкорпорация «Росатом» может продать долю в турецкой АЭС «Аккую» за $25 млрд. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на председателя совета директоров «Аккую Нуклеар» (дочерняя компания «Росатома», отвечает за АЭС «Аккую») Антона Дедусенко.

«Чем ближе мы к первому энергоблоку, вырабатывающему электроэнергию, тем больше инвесторов приходит», – сказал он.

Дедусенко добавил, что первый блок станции мощностью 4,8 ГВт в настоящее время проходит испытания и, как ожидается, начнет подавать электроэнергию в 2026 г.

Первая попытка продать долю в АЭС предпринималась «Росатомом» в 2018 г. В марте того года госкорпорация объявила об отсрочке продажи. Потенциальным покупателем тогда был турецкий консорциум Cengiz-Kolin-Kalyon, но он отказался от сделки. Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявлял, что представители консорциума «просто оказались неготовыми в масштабе таких цифр разговаривать».

Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что первый энергоблок турецкой АЭС «Аккую» должен быть запущен в эксплуатацию в ближайшее время. «Аккую» станет первой АЭС в Турции, напомнил Новак. По его словам, строительство продолжается в соответствии с графиком.

«Росатом» получил разрешение на запуск первого энергоблока АЭС «Аккую» в декабре 2023 г. Площадка строительства расположена на средиземноморском побережье на юге Турции, в провинции Мерсин. Планируется, что «Аккую» обеспечит электроэнергией более 10 регионов Турции, где находятся 12 млн потребителей.

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