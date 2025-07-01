Bloomberg: «Росатом» рассматривает возможность продажи доли в турецкой АЭС

Первая попытка продать долю в АЭС предпринималась «Росатомом» в 2018 г. В марте того года госкорпорация объявила об отсрочке продажи. Потенциальным покупателем тогда был турецкий консорциум Cengiz-Kolin-Kalyon, но он отказался от сделки. Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявлял, что представители консорциума «просто оказались неготовыми в масштабе таких цифр разговаривать».