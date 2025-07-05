Суд ЕС отказал белорусскому химзаводу «Гродно Азот» в снятии санкций

Евросоюз вслед за США принял 2 декабря того же года пятый пакет санкций против республики. В санкционный список вошли государственная авиакомпания «Белавиа», туристические компании и гостиницы, а также предприятия нефтяной и химической отрасли республики – химические предприятия «Гродно Азот» и «Гродно Химволокно», нефтекомпания «Белоруснефть», а также «Белшина».