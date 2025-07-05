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Суд ЕС отказал белорусскому химзаводу «Гродно Азот» в снятии санкций

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Суд Евросоюза отказался исключать белорусский химзавод «Гродно Азот» и входящий в его структуру завод «Химволокно» из списка предприятий, средства и экономические ресурсы которых подлежат замораживанию в странах блока. Суд отклонил соответствующую апелляцию предприятия, пишет «Интерфакс» со ссылкой на решение суда.

Ограничения в отношении предприятий республики действуют с декабря 2021 г. Компании обязаны выплачивать часть прибыли в государственный целевой фонд национального развития, и этот платеж, как отмечают в суде, формально отделен от налогов и является дополнительным к ним.

«Такие выплаты говорят о том, что суд общей юрисдикции не допустил юридической ошибки, придя к выводу о том, что апеллянты представляли собой "источник существенного дохода для государства"», – приводит агентство решение суда.

В июне 2021 г. США возобновили санкции против девяти белорусских госпредприятий, запретив американским гражданам проводить операции с ними, их собственностью или имущественными интересами. Под американские ограничения попали «Белнефтехим», «Белнефтехим США», «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраски», «Нафтан» и «Полоцк Стекловолокно».

Евросоюз вслед за США принял 2 декабря того же года пятый пакет санкций против республики. В санкционный список вошли государственная авиакомпания «Белавиа», туристические компании и гостиницы, а также предприятия нефтяной и химической отрасли республики – химические предприятия «Гродно Азот» и «Гродно Химволокно», нефтекомпания «Белоруснефть», а также «Белшина».

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