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РСТ: при открытии аэропорта в Геленджике турпоток в регион вырастет в два раза

Ведомости

Российский союз туриндустрии (РСТ) прогнозирует, что в случае открытия аэропорта в Геленджике турпоток в Краснодарский край вырастет в 1,5 – 2 раза. Об этом сообщили в союзе. 

Аэропорт Геленджика был закрытым более трех лет, как и еще 11 воздушных гаваней на юге России. Сейчас около 60% туристов используют автомобильный транспорт, остальные выбирают авиаперевозки и железную дорогу для поездок в Краснодарский край. В таких условиях основная нагрузка приходится на аэропорт Сочи, хотя в этом году появилась дополнительная возможность летать через международный аэропорт Сухуми. Открытие же аэропорта в Геленджике может существенно снизить нагрузку с сочинской гавани.

В РСТ подчеркнули, что на данный момент нет точной даты открытия аэропорта.

9 июля в Минтрансе сообщили, что воздушная гавань Геленджика готовится к возобновлению внутренних полетов. После выпуска извещения авиакомпании начнут продавать билеты на рейсы, связанные с этой воздушной гаванью, говорится в сообщении министерства. В ведомстве также сообщили, что до конца 2025 г. в аэропорте Геленджика завершатся работы по обновлению инфраструктуры. В публикации есть напоминание о том, что строительство нового аэровокзала в 2021 г. позволило увеличить пропускную способность авиагавани вдвое.

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