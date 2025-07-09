РСТ: при открытии аэропорта в Геленджике турпоток в регион вырастет в два раза

Аэропорт Геленджика был закрытым более трех лет, как и еще 11 воздушных гаваней на юге России. Сейчас около 60% туристов используют автомобильный транспорт, остальные выбирают авиаперевозки и железную дорогу для поездок в Краснодарский край. В таких условиях основная нагрузка приходится на аэропорт Сочи, хотя в этом году появилась дополнительная возможность летать через международный аэропорт Сухуми. Открытие же аэропорта в Геленджике может существенно снизить нагрузку с сочинской гавани.