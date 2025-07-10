Правительство будет работать над снижением себестоимости российских авто

Правительство будет работать над снижением себестоимости российских автоМишустин дал поручения по развитию автопрома
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил обновить проект Стратегии развития автомобильной промышленности, усилив меры поддержки российских производителей. Решение принято по итогам стратегической сессии по автопрому, состоявшейся 17 июня.
Как отмечается в сообщении правительства, меры господдержки будут дифференцированы по сегментам автотранспорта. Критериями доступа к ним среди прочего станут:
высокий уровень локализации,
потребительские свойства автомобилей,
экспортный потенциал.
Показатели эффективности включат в госпрограмму промышленного развития.
Повышать конкурентоспособность российского автопрома правительство намерено с помощью роста производительности труда и снижения себестоимости производства. Еще одно поручение касается развития кооперации между автопроизводителями, поставщиками компонентов и IT-разработчиками.
Кроме того, поручения премьера касаются прогнозов на будущую структуру автопарка в РФ. Там предлагается учесть:
переход на альтернативное топливо,
развитие беспилотного транспорта,
смену потребительских предпочтений граждан.
Также Мишустин поручил учесть правовые основы для института главных конструкторов, которые будут участвовать в формировании технологической политики. Министерства должны представить свои предложения до конца ноября 2025 г.
Как ранее сообщали «Ведомости», средние рекомендованные розничные цены на новые легковые, легкие коммерческие автомобили (LCV) и пикапы в России к концу первого полугодия 2025 г. снизились на 7% в годовом выражении до 3,12 млн руб. Такое снижение наблюдается впервые за 10 лет. И в конце 2024 г., и в конце первого полугодия прошлого года средняя стоимость новой машины была на уровне 3,35 млн руб.