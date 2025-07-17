Smartavia запустит рейсы из Петербурга в Геленджик с 6 августа
Smartavia запустит рейсы из Санкт-Петербурга в Геленджик с 6 августа. Полеты будут выполняться по средам в 6:55 мск и субботам в 8:40 мск. Об этом сообщили в Telegram-канале авиакомпании.
Согласно данным на сайте перевозчика, стоимость билетов начинается от 14 700 руб.
9 июля Минтранс анонсировал возобновление работы аэропорта Геленджика для внутренних полетов. Датой первого рейса утвердили 18 июля, его выполнит авиакомпания «Аэрофлот». В воздушной гавани уточнили, что рейсы будут обслуживаться в новом аэровокзальном комплексе, который имеет пропускную способность 891 пассажир в час, а в год может обслуживать больше 1 млн клиентов.
О возобновлении рейсов в Геленджик сообщила авиакомпания S7 Airlines. Авиакомпания «Уральские авиалинии» также возобновит перелеты в Геленджик. Рейсы будут выполняться с 24 июля из московского аэропорта «Домодедово».