«Уральские авиалинии» возобновят рейсы в Геленджик с 24 июля
Авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновит перелеты в Геленджик. Рейсы будут выполняться с 24 июля из московского аэропорта «Домодедово». Об этом сообщается в Telegram-канале авиаперевозчика.
Продажа билетов уже запущена на сайте авикомпании. Перелеты из других городов доступны со стыковками в столице. Сейчас «Уральские авиалинии» рассматривают возможность расширения полетной программы в Геленджик.
9 июля Минтранс России анонсировал возобновление работы аэропорта Геленджика для внутренних полетов. Датой первого рейса утвердили 18 июля, его выполнит авиакомпания «Аэрофлот». В воздушной гавани уточнили, что рейсы будут обслуживаться в новом аэровокзальном комплексе, который имеет пропускную способность 891 пассажир в час, а в год может обслуживать больше 1 млн клиентов.
10 июля «Аэрофлот» объявил, что увеличит число рейсов между Москвой и Геленджиком из-за высокого спроса. С 18 июля полеты на этом направлении будут выполняться ежедневно. Второй ежедневный рейс также появится в расписании раньше запланированного срока – начиная с 1 августа.
О возобновлении рейсов в Геленджик сообщила авиакомпания S7 Airlines. Кроме того, заинтересованность в выполнении полетов в город выразил авиаперевозчик Smartavia. Известно также о проработке возможности запуска рейсов в Геленджик в авиакомпании Red Wings.