«Уральские авиалинии» возобновят рейсы в Геленджик с 24 июля

9 июля Минтранс России анонсировал возобновление работы аэропорта Геленджика для внутренних полетов. Датой первого рейса утвердили 18 июля, его выполнит авиакомпания «Аэрофлот». В воздушной гавани уточнили, что рейсы будут обслуживаться в новом аэровокзальном комплексе, который имеет пропускную способность 891 пассажир в час, а в год может обслуживать больше 1 млн клиентов.