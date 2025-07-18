Минсельхоз намерен довести долю российского хмеля на внутреннем рынке до 50%

Лут добавила, что в планы министерства входит закладка 1500 га хмельников до 2030 г., из которых около 1000 га должны перейти в плодоносящее состояние. Она выразила надежду, что это позволит обеспечить чуть менее 50% внутреннего потребления хмеля к указанному сроку.