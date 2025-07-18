Минсельхоз намерен довести долю российского хмеля на внутреннем рынке до 50%
Минсельхоз планирует к 2030 г. обеспечить 50% потребности внутреннего рынка в хмеле за счет отечественных производителей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу ведомства Оксану Лут.
Лут добавила, что в планы министерства входит закладка 1500 га хмельников до 2030 г., из которых около 1000 га должны перейти в плодоносящее состояние. Она выразила надежду, что это позволит обеспечить чуть менее 50% внутреннего потребления хмеля к указанному сроку.
По ее данным, в 2023 г. объем отечественного производства хмеля составил приблизительно 330 т, тогда как пивоваренной промышленности требуется свыше 4000 т этого сырья.
Лут пояснила, что хмель является сложной культурой, поскольку недостаточно просто его вырастить. Он должен соответствовать строгим качественным характеристикам, обладать определенными вкусовыми свойствами и обеспечивать нужную ароматику конечного продукта. По ее словам, это требует особых технологических подходов как в отечественной, так и в зарубежной селекции.
Минсельхоз намерен рекомендовать правительству приложить все необходимые усилия для привлечения инвестиций пивоваренных компаний в развитие хмелеводства, добавила Лут. Также она сообщила, что ведомство готово рассматривать предложения ассоциации пивоваров по корректировке мер государственной поддержки отрасли.
Кроме того, были выделены значительные успехи России в обеспечении солодом. Страна полностью удовлетворяет свои потребности в солоде и самостоятельно выращивает пивоваренный ячмень. Министр указала, что хотя вопросы отечественной селекции требуют дальнейшей проработки, в целом отрасль демонстрирует стабильное развитие.