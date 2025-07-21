В первом полугодии экспорт пшеницы из России в Китай снизился в 19 раз до $2,5 млн
В период с января по июнь текущего года Китай импортировал пшеницу из шести стран. Наибольшие объемы поступили из Канады, составив 361,3 млн, и Австралии – 190,2 млн. Третью позицию занимает Казахстан с 5,8 млн. Россия располагается на четвертом месте по объемам экспорта.
Согласно данным ГТУ, поставки российского ячменя в Китай за первое полугодие упали до 42,2 млн по сравнению с 100,1 млн за аналогичный период прошлого года. В июне экспорт сократился до 743 600, в то время как в июне прошлого года он составлял 10,6 млн.
«РИА Новости» со ссылкой на данные китайской таможни 20 июля писало, что поставки российской кукурузы в КНР в июне выросли до максимума с февраля 2023 г. до порядка 82 000 т. Китайские компании в июне закупили у РФ 81 900 т российской кукурузы на $19,7 млн. Показатели выросли в 1,4 раза по сравнению с предыдущим месяцем.