В первом полугодии экспорт пшеницы из России в Китай снизился в 19 раз до $2,5 млн

«РИА Новости» со ссылкой на данные китайской таможни 20 июля писало, что поставки российской кукурузы в КНР в июне выросли до максимума с февраля 2023 г. до порядка 82 000 т. Китайские компании в июне закупили у РФ 81 900 т российской кукурузы на $19,7 млн. Показатели выросли в 1,4 раза по сравнению с предыдущим месяцем.