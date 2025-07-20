Газета
Телеграм
Главная / Бизнес /

Россия нарастила поставки кукурузы в Китай

Ведомости

Поставки российской кукурузы в КНР в июне выросли до максимума с февраля 2023 г. до порядка 82 000 т, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные китайской таможни.

Китайские компании в июне закупили у РФ 81 900 т российской кукурузы на $19,7 млн. Показатели выросли в 1,4 раза по сравнению с предыдущим месяцем. По данным таможни, максимальный уровень поставок фиксировался зимой 2023 г. В феврале российской кукурузы было продано на $28,7 млн. Сейчас Россия является основным поставщиком этой продукции на китайский рынок, за ней следуют Украина и Мьянма.

Россия в марте поставила в Китай гречку на $13,3 млн, увеличив поставки в 2,9 раза в месячном выражении и в 2,8 раза в годовом. Всего Китай в марте приобрел у российских компаний различного зерна на $28,6 млн против $31,9 млн за аналогичный период 2024 г. Сообщалось, что это связано с обвалом спроса на зарубежное зерно в КНР. Несмотря на снижение поставок, Россия заняла четвертое место среди крупнейших поставщиков зерновых на местный рынок.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных