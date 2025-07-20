Россия нарастила поставки кукурузы в Китай
Поставки российской кукурузы в КНР в июне выросли до максимума с февраля 2023 г. до порядка 82 000 т, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные китайской таможни.
Китайские компании в июне закупили у РФ 81 900 т российской кукурузы на $19,7 млн. Показатели выросли в 1,4 раза по сравнению с предыдущим месяцем. По данным таможни, максимальный уровень поставок фиксировался зимой 2023 г. В феврале российской кукурузы было продано на $28,7 млн. Сейчас Россия является основным поставщиком этой продукции на китайский рынок, за ней следуют Украина и Мьянма.
Россия в марте поставила в Китай гречку на $13,3 млн, увеличив поставки в 2,9 раза в месячном выражении и в 2,8 раза в годовом. Всего Китай в марте приобрел у российских компаний различного зерна на $28,6 млн против $31,9 млн за аналогичный период 2024 г. Сообщалось, что это связано с обвалом спроса на зарубежное зерно в КНР. Несмотря на снижение поставок, Россия заняла четвертое место среди крупнейших поставщиков зерновых на местный рынок.