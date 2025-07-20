Россия нарастила поставки кукурузы в Китай

Россия в марте поставила в Китай гречку на $13,3 млн, увеличив поставки в 2,9 раза в месячном выражении и в 2,8 раза в годовом. Всего Китай в марте приобрел у российских компаний различного зерна на $28,6 млн против $31,9 млн за аналогичный период 2024 г. Сообщалось, что это связано с обвалом спроса на зарубежное зерно в КНР. Несмотря на снижение поставок, Россия заняла четвертое место среди крупнейших поставщиков зерновых на местный рынок.