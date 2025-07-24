«Деметра-холдинг» опроверг данные о переговорах по покупке активов «Русагро»
Группа компаний «Деметра-холдинг» не ведет переговоров о приобретении масложировых и каких-либо других активов группы «Русагро». Об этом «Ведомостям» сообщил представитель ГК «Деметра-холдинг».
«Сведения о переговорах <…> искажают фактическое положение дел», – говорится в сообщении.
24 июля «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что «Деметра-холдинг» ведет переговоры о приобретении масложировых и зерновых активов группы компаний «Русагро», основанной экс-сенатором от Белгородской области Вадимом Мошковичем. Стадию переговоров собеседники не уточнили, а представители «Деметра-холдинга» и «Русагро» отказались от комментариев.
В марте 2025 г. основатель «Русагро» и экс-гендиректор группы Максим Басов были заключены под стражу по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. Потерпевшим по делу выступает экс-владелец «Солнечных продуктов» Владислав Буров. В его заявлении указывалось, что в 2018 г. представители «Русагро» заключили с учредителем его холдинга договор купли-продажи 85% акций по номинальной стоимости. Но группа так и не исполнила свои обязательства в полном объеме.