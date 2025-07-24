WSJ: Трамп одобрил для компании Chevron возобновление добычи нефти в Венесуэле
Белый дом во главе с президентом США Дональдом Трампом одобрил для компании Chevron возможность возобновления добычи нефти в Венесуэле. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.
При этом, согласно соглашению, руководство Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро не будет получать от этой добычи никаких отчислений или же налогов. Остальные подробности не разглашаются. Однако WSJ отмечает, что оно будет заключено на фоне договоренностей США и Венесуэлы об освобождении 10 американских граждан.
30 марта Bloomberg писал, что власти США уведомили итальянскую энергетическую компания Eni о том, что она больше не может получать оплату за газ, который она добывает в Венесуэле, поставками нефти от государственной венесуэльской компании PDVSA, поскольку Вашингтон усиливает санкционное давление на южноамериканскую страну.
Вашингтон с марта прекратил действие соглашения по нефти с Венесуэлой. 26 ноября 2022 г. минфин США опубликовал лицензию, которая разрешает американской Chevron поставлять в Штаты нефть и нефтепродукты из Венесуэлы. Трамп обвинил президента Венесуэлы в невыполнении условий сделки при проведении выборов в стране, а также своих обязательств по быстрой депортации нелегальных мигрантов обратно в латиноамериканскую страну.