WSJ: Трамп одобрил для компании Chevron возобновление добычи нефти в Венесуэле

При этом, согласно соглашению, руководство Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро не будет получать от этой добычи никаких отчислений или же налогов. Остальные подробности не разглашаются. Однако WSJ отмечает, что оно будет заключено на фоне договоренностей США и Венесуэлы об освобождении 10 американских граждан.