В США Skydance разрешили приобрести Paramount

Сделка была затянута урегулированием конфликта Трампа и компании CBS, принадлежащей Paramount. По словам американского лидера, телекомпания отредактировала интервью с его соперницей на президентских выборах 2024 г. Камалой Харрис. После этого CBS заявила о закрытии «Позднего шоу» с ведущим Стивеном Кольбером, который активно критиковал Трампа.