В США Skydance разрешили приобрести Paramount
Федеральная комиссия связи США (FCC) одобрила сделку Skydance и медиаконгломерата Paramount Global. Покупка будет осуществлена за $8 млрд, сообщило ведомство.
«Американцы больше не доверяют традиционным общенациональным СМИ в вопросе полного, точного и справедливого освещения событий. Настало время перемен. Поэтому я приветствую приверженность Skydance внести существенные изменения в работу некогда легендарной вещательной корпорации CBS», – заявил глава FCC, республиканец Брендан Карр.
В пресс-релизе представители ведомства подчеркивают, что Skydance в рамках сделки гарантировала «справедливое, непредвзятое и основанное на фактах» освещение событий в приобретаемых новостных компаниях. Компания пообещала отказаться от введения программ DEI («Разнообразие, равенство, инклюзивность»), которые пытается ликвидировать команда президента США Дональда Трампа.
Инвестиции Skydance в Paramount должны будут составить $1,5 млрд в Paramount, в том числе это касается финансирования местного вещания, которое оказалось под угрозой из-за прекращения субсидирования правительством общественных вещателей NPR и PBS.
Сделка была затянута урегулированием конфликта Трампа и компании CBS, принадлежащей Paramount. По словам американского лидера, телекомпания отредактировала интервью с его соперницей на президентских выборах 2024 г. Камалой Харрис. После этого CBS заявила о закрытии «Позднего шоу» с ведущим Стивеном Кольбером, который активно критиковал Трампа.