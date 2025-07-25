Mars прекратила производство шоколадных плиток Dove и «Коркунов»
Mars прекратила производство шоколада Dove и «Коркунов» с 1 января. Решение приняли для оптимизации бизнес-модели и эффективного использования ресурсов компании, сообщили ТАСС в российском подразделении.
В Mars считают, что такое решение позволит сфокусировать внимание на производстве других востребованных продуктов – Dove Promises и «Коркунов» Pure Choco.
Mars производит широкий ассортимент продукции, включая популярные шоколадные изделия (Twix, Snickers), жевательную резинку Orbit, а также корма для животных под брендами Pedigree, Royal Canin и Sheba.
24 июля розничная сеть X5 Group объявила о приостановке поставок товаров Mars, включая батончики Snickers, конфеты M&M's, жевательную резинку Orbit и другие продукты бренда, в магазины «Пятерочка» и «Перекресток». В компании пояснили, что причиной решения стали завышенные закупочные цены, предложенные поставщиком. По оценке компании, эти расценки существенно превышают рыночные и нарушают принципы справедливой ценовой политики.