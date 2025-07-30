«Дочка» «Росатома» запустила пилотную установку по переработке урана в Танзании
Дочерняя компания «Росатома» запустила пилотную установку для переработки урана на проекте Mkuju River, расположенном на юге Танзании. Об этом сообщила госкорпорация.
Установка размещена на месторождении Ньота. Ее цель – апробировать технологические методы переработки урана и, при необходимости, разработать оптимизационные решения для дальнейшего масштабирования процессов.
Собранные данные послужат основой для проектирования главного перерабатывающего комплекса, который будет обладать производственной мощностью до 3000 т урана в год. Строительство комплекса начнется в I квартале 2026 г. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2029 г.
Реализация проекта создаст более 4000 новых рабочих мест в горнодобывающем секторе и смежных отраслях Танзании. Кроме того, ожидается развитие региональной инфраструктуры, включая дорожную сеть региона Намтумбо.
Сообщается, что проект полностью соответствует как танзанийским, так и международным экологическим стандартам. Для минимизации воздействия на окружающую среду предусмотрены следующие меры: мониторинг экосистемы в режиме реального времени, замкнутые системы водоснабжения с рециркуляцией воды, программы по сохранению биоразнообразия в регионе.
«Росатом» нередко реализует международные проекты. Так, в июне на ПМЭФе подписали соглашение об основных условиях строительства в Узбекистане АЭС мощностью 2 ГВт. Там предполагается строительство двух энергоблоков типа ВВЭР-1000 с возможностью расширения до четырех блоков.