Мировой ажиотаж вокруг матчи вызвал дефицит и рост цен на японский чай
Зеленый японский чай матча в последние месяцы стал настолько популярным, что производители не справляются с растущим спросом. Всплеск интереса связан с активностью в социальных сетях, особенно в TikTok, и туристическим бумом в Японии. Об этом пишет The Washington Post.
По словам экспертов, полки в японских магазинах пустеют, а некоторые точки продаж уже ограничивают количество упаковок в одни руки. На фоне популярности напитка матча все чаще входит в состав самых разных товаров – от чипсов до косметики.
«Мы сталкиваемся с беспрецедентным спросом», – отметил глава Matcha.com Андре Фашиола. По его данным, за четыре года продажи выросли на 940%. При этом урожай в 2025 г. снизился на 20% из-за аномальной жары в Японии, что усугубило дефицит.
Ситуацию осложнило и торговое соглашение между Японией и США, согласно которому на японский импорт теперь действует 15%-ная пошлина. Фашиола предупреждает, что это может вынудить компанию поднять цены.
Сооснователь Tezumi Tea Дэвид Лавеккья отмечает, что даже без учета пошлин стоимость традиционной матчи, измельченной на каменных жерновах, значительно возросла. К концу 2024 г. некоторые поставщики увеличили цены для новых клиентов в два-три раза. Этот рост затрагивает и более доступные сорта, собранные машинным способом.
Некоторые производители, по словам Лавеккьи, пытаются не повышать цены напрямую, а используют другой подход – снижают качество смесей, добавляя больше дешевых компонентов, чтобы замаскировать рост себестоимости.