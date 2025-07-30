Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Мировой ажиотаж вокруг матчи вызвал дефицит и рост цен на японский чай

Ведомости

Зеленый японский чай матча в последние месяцы стал настолько популярным, что производители не справляются с растущим спросом. Всплеск интереса связан с активностью в социальных сетях, особенно в TikTok, и туристическим бумом в Японии. Об этом пишет The Washington Post.

По словам экспертов, полки в японских магазинах пустеют, а некоторые точки продаж уже ограничивают количество упаковок в одни руки. На фоне популярности напитка матча все чаще входит в состав самых разных товаров – от чипсов до косметики.

«Мы сталкиваемся с беспрецедентным спросом», – отметил глава Matcha.com Андре Фашиола. По его данным, за четыре года продажи выросли на 940%. При этом урожай в 2025 г. снизился на 20% из-за аномальной жары в Японии, что усугубило дефицит.

Ситуацию осложнило и торговое соглашение между Японией и США, согласно которому на японский импорт теперь действует 15%-ная пошлина. Фашиола предупреждает, что это может вынудить компанию поднять цены.

Сооснователь Tezumi Tea Дэвид Лавеккья отмечает, что даже без учета пошлин стоимость традиционной матчи, измельченной на каменных жерновах, значительно возросла. К концу 2024 г. некоторые поставщики увеличили цены для новых клиентов в два-три раза. Этот рост затрагивает и более доступные сорта, собранные машинным способом.

Некоторые производители, по словам Лавеккьи, пытаются не повышать цены напрямую, а используют другой подход – снижают качество смесей, добавляя больше дешевых компонентов, чтобы замаскировать рост себестоимости.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных