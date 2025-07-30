Мировой ажиотаж вокруг матчи вызвал дефицит и рост цен на японский чай

«Мы сталкиваемся с беспрецедентным спросом», – отметил глава Matcha.com Андре Фашиола. По его данным, за четыре года продажи выросли на 940%. При этом урожай в 2025 г. снизился на 20% из-за аномальной жары в Японии, что усугубило дефицит.