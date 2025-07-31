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Сервис Figma привлек в ходе IPO более $1,2 млрд

Ведомости

Американский сервис Figma, известный своим инструментарием для дизайнеров, провел первичное размещение акций (IPO) на NYSE (Нью-Йоркская фондовая биржа) – компания разместила 36,9 млн акций и привлекла более $1,2 млрд, пишет MarketWatch. Инвесторы купили акции по $33 за штуку при первоначально запланированном диапазоне в $25-28 и рыночной оценке в $30-32.

Объем заявок на покупку акций компании превысил предложение почти в 40 раз, что сделало листинг Figma одним из самых популярных в этом году, пишет Bloomberg. При этом, согласно документам, поданным Figma в SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США), компания планировала привлечь $1,03 млрд.

Главный исполнительный директор и сооснователь Figma Дилан Филд сохранил свою долю – у него 74,1% голосов. Среди других крупных акционеров Figma также Index, Greylock, Kleiner Perkins и Sequoia Capital.

Торговля бумагами на NYSE стартовала 31 июля под тикером FIG. По данным CNBS, оценка рыночной стоимости Figma Inc. в момент размещения составила $19,3 млрд.

В 2023 г. из-за давления антимонопольных органов ЕС и Великобритании сорвалась сделка по покупке акций Figma компанией Adobe. Последняя планировала приобрести сервис за $20 млрд, а в итоге заплатила компенсацию за расторжение соглашения в размере $1 млрд.

Figma – востребованный инструмент среди дизайнеров, разрабатывающих внешний интерфейс для веб-сайтов и мобильных приложений. Среди ее клиентов – ServiceNow, Workday, SAP, Duolingo, Netflix и др. В первом квартале 2025 г. выручка компании составила $228 млн и выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 46%, а чистая прибыль увеличилась более чем в три раза, до $44,9 млн.

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