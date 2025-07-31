Сервис Figma привлек в ходе IPO более $1,2 млрд

Figma – востребованный инструмент среди дизайнеров, разрабатывающих внешний интерфейс для веб-сайтов и мобильных приложений. Среди ее клиентов – ServiceNow, Workday, SAP, Duolingo, Netflix и др. В первом квартале 2025 г. выручка компании составила $228 млн и выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 46%, а чистая прибыль увеличилась более чем в три раза, до $44,9 млн.