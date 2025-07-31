«Норникель» продал 50%-ную долю в СП Nkomati партнеру из ЮАР

Как отметили в компании, сделка состоялась после получения необходимых разрешений со стороны регуляторов ЮАР и выполнения всех договоренностей сторонами. По мнению представителей «Норникеля», процедура подтверждает стремление компании к развитию «своей уникальной ресурсной базы и портфеля первоклассных активов в России» и ее приверженность к выходу из активов, которые не соответствуют критериям первоклассности.