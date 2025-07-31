«Норникель» продал 50%-ную долю в СП Nkomati партнеру из ЮАР
Как отметили в компании, сделка состоялась после получения необходимых разрешений со стороны регуляторов ЮАР и выполнения всех договоренностей сторонами. По мнению представителей «Норникеля», процедура подтверждает стремление компании к развитию «своей уникальной ресурсной базы и портфеля первоклассных активов в России» и ее приверженность к выходу из активов, которые не соответствуют критериям первоклассности.
Активы Nkomati состоят из месторождений вкрапленных медно-никелевых сульфидных руд, подземного рудника, а также карьера, где горные работы завершены в марте 2021 г. Производство с этого времени находится в режиме консервации и рекультивации.
В 2023 г. «Норникель» сообщил о выходе из доли в Nkomati. Компания планировала закрыть сделку в течение 2024 г.