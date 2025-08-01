Росимущество стало владельцем 67% «Южуралзолота»

11 июля Советский районный суд Челябинска полностью удовлетворил требования по гражданскому иску Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства активов, связанных с бывшим основным владельцем «Южуралзолота» Константином Струковым. В числе конфискованного у ответчиков оказались все принадлежащие ему акции в ЮГК и 100% ООО «Управляющая компания ЮГК».