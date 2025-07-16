Газета
Телеграм
Главная / Бизнес /

Силуанов заявил о продаже доли «Южуралзолота» другому собственнику

Ведомости

После передачи «Южуралзолота» (ЮГК) в собственность государства ее доли продадут другому собственнику. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Мы заинтересованы в том, чтобы те объекты, бизнес в первую очередь, объекты, которые есть у государства, чтобы они работали дальше, так сказать, и нашли своего собственника нового. Поэтому государство будет поступать так же с этим пакетом, как и с другими аналогичными случаями передачи государству объектов со стороны правоохранительных органов», – пояснил он (цитата по «РИА Новости»).

11 июля Советский районный суд Челябинска в полном объеме удовлетворил требования по гражданскому иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов, связанных теперь уже бывшим основным владельцем «Южуралзолота» Константином Струковым. В числе конфискованного у ответчиков оказались все принадлежащие Струкову акции в ЮГК и 100% ООО «Управляющая компания ЮГК».

Советский районный суд Челябинска 14 июля принял решение об отстранении Струкова от должности президента управляющей компании ЮГК. По данным ТАСС, Струков продолжал оказывать влияние на работников холдинга, несмотря на свой статус фигуранта расследования. Также отстранен директор по безопасности компании Константин Якимчик.

Компания «Южуралзолото» входит в число ведущих золотодобытчиков страны, разрабатывая месторождения на Урале (Челябинская область) и в Сибири (Красноярский край, Хакасия). 15 июля государство через Росимущество официально стало учредителем компании ЮГК.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных