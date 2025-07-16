Силуанов заявил о продаже доли «Южуралзолота» другому собственнику

«Мы заинтересованы в том, чтобы те объекты, бизнес в первую очередь, объекты, которые есть у государства, чтобы они работали дальше, так сказать, и нашли своего собственника нового. Поэтому государство будет поступать так же с этим пакетом, как и с другими аналогичными случаями передачи государству объектов со стороны правоохранительных органов», – пояснил он (цитата по «РИА Новости»).