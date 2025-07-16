Силуанов заявил о продаже доли «Южуралзолота» другому собственнику
«Мы заинтересованы в том, чтобы те объекты, бизнес в первую очередь, объекты, которые есть у государства, чтобы они работали дальше, так сказать, и нашли своего собственника нового. Поэтому государство будет поступать так же с этим пакетом, как и с другими аналогичными случаями передачи государству объектов со стороны правоохранительных органов», – пояснил он (цитата по «РИА Новости»).
11 июля Советский районный суд Челябинска в полном объеме удовлетворил требования по гражданскому иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов, связанных теперь уже бывшим основным владельцем «Южуралзолота» Константином Струковым. В числе конфискованного у ответчиков оказались все принадлежащие Струкову акции в ЮГК и 100% ООО «Управляющая компания ЮГК».
Советский районный суд Челябинска 14 июля принял решение об отстранении Струкова от должности президента управляющей компании ЮГК. По данным ТАСС, Струков продолжал оказывать влияние на работников холдинга, несмотря на свой статус фигуранта расследования. Также отстранен директор по безопасности компании Константин Якимчик.
Компания «Южуралзолото» входит в число ведущих золотодобытчиков страны, разрабатывая месторождения на Урале (Челябинская область) и в Сибири (Красноярский край, Хакасия). 15 июля государство через Росимущество официально стало учредителем компании ЮГК.