BP сообщила об открытии крупнейшего нефтегазового месторождения в Бразилии

4 мая Bloomberg сообщал, что Shell изучает вариант покупки BP. Переговоры находятся на ранней стадии, при этом Shell также рассматривает альтернативные сценарии? в том числе выкуп акций и сделки меньшего масштаба. По информации агентства, интерес к BP проявляли и другие крупные игроки энергетического рынка.