BP сообщила об открытии крупнейшего нефтегазового месторождения в Бразилии
Британская BP (British Petroleum) объявила об открытии крупнейшего за 25 лет нефтегазового месторождения – Bumerangue – в бразильском бассейне Сантос. По данным компании, объект расположен примерно в 400 км от Рио-де-Жанейро и занимает более 300 кв. км.
Сообщается, что это уже десятое месторождение, обнаруженное BP в 2025 г. Известно, что на буровой площадке зафиксирован повышенный уровень содержания углекислого газа. Поэтому энергокомпания планирует продолжить оценку ресурсов после получения разрешений от регуляторов.
4 мая Bloomberg сообщал, что Shell изучает вариант покупки BP. Переговоры находятся на ранней стадии, при этом Shell также рассматривает альтернативные сценарии? в том числе выкуп акций и сделки меньшего масштаба. По информации агентства, интерес к BP проявляли и другие крупные игроки энергетического рынка.