Bloomberg: Shell изучает возможность покупки BP

Объединение Shell и BP могло бы стать одним из крупнейших поглощений в нефтяной отрасли, а сделка стимулирует рост добычи, отмечает Bloomberg. Любое окончательное решение, как заявили собеседники агентства, будет зависеть от того, продолжат ли падать акции BP. Компания за последний год потеряла почти треть своей рыночной стоимости, поскольку план ее оздоровления не оправдал ожиданий инвесторов, а цены на нефть снизились, говорится в материале.