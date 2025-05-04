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Bloomberg: Shell изучает возможность покупки BP

Ведомости

Британская нефтегазовая компания Shell в последние недели изучала возможность поглощения BP (British Petroleum), пишет Bloomberg со ссылкой на источники. 

Объединение Shell и BP могло бы стать одним из крупнейших поглощений в нефтяной отрасли, а сделка стимулирует рост добычи, отмечает Bloomberg. Любое окончательное решение, как заявили собеседники агентства, будет зависеть от того, продолжат ли падать акции BP. Компания за последний год потеряла почти треть своей рыночной стоимости, поскольку план ее оздоровления не оправдал ожиданий инвесторов, а цены на нефть снизились, говорится в материале.

Обсуждения по вопросу возможной покупки BP находятся на ранних стадиях. По словам источников, Shell может сосредоточиться на выкупе акций и других поглощениях, а не на «мегаслиянии». Bloomberg также стало известно и о других крупных энергокомпаниях, которые изучают возможность покупки BP. 

Генеральный директор Shell Ваэль Саван ранее на этой неделе сообщил, что его компания продолжит рассматривать разные сделки, но будет действовать осмотрительно, пишет Bloomberg. Он заявил, что Shell должна «привести свой дом в порядок», прежде чем рассматривать крупные приобретения, а компании еще многое предстоит сделать для раскрытия полного потенциала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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