«Норникель» за первое полугодие по МСФО получил $842 млн прибыли
Прибыль «Норильского никеля» по МСФО за первое полугодие 2025 г. выросла год к году на $13 млн до $842 млн, следует из финансовой отчетности, опубликованной на сайте компании.
Выручка «Норникеля» выросла до $6,5 млрд. За первое полугодие 2024 г. сумма составляла $5,6 млрд. Валовая прибыль компании составила $2,9 млрд – $2,5 млрд в прошлом году.
Чистая прибыль «Норникеля» по РСБУ за первое полугодие 2025 г. составила 58,56 млрд руб. – это на 15% меньше, чем за тот же период прошлого года. Несмотря на снижение прибыли, выручка выросла на 7% и достигла 456 млрд руб. Прибыль от продаж увеличилась на 20% до 136 млрд руб. Себестоимость продаж за полугодие составила 281 млрд руб., показав рост на 5%.
Резкий рост зафиксирован по статье процентных расходов – они достигли 97 млрд руб., увеличившись на 49% по сравнению с первым полугодием 2024 г. (рост на 32 млрд руб.).
22 июля «Норникель» сообщал о снижении объемов производства ключевых металлов. В первом полугодии выпуск никеля сократился на 4% и составил 86 850 т. Объемы производства палладия и платины снизились на 5 и 6% соответственно – до 1,4 млн и 335 000 тройских унций. Компания объясняла снижение временным фактором – компенсацией незавершенного производства и корректировками графиков ремонтов.