«Норникель» за первое полугодие по МСФО получил $842 млн прибыли

Чистая прибыль «Норникеля» по РСБУ за первое полугодие 2025 г. составила 58,56 млрд руб. – это на 15% меньше, чем за тот же период прошлого года. Несмотря на снижение прибыли, выручка выросла на 7% и достигла 456 млрд руб. Прибыль от продаж увеличилась на 20% до 136 млрд руб. Себестоимость продаж за полугодие составила 281 млрд руб., показав рост на 5%.