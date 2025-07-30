Чистая прибыль «Норникеля» в первом полугодии по РСБУ снизилась на 15%
Чистая прибыль «Норникеля» по РСБУ за первое полугодие 2025 г. составила 58,56 млрд руб. – это на 15% меньше, чем за тот же период прошлого года. Данные приводятся в опубликованной финансовой отчетности компании.
Несмотря на снижение прибыли, выручка выросла на 7% и достигла 456 млрд руб. Прибыль от продаж увеличилась на 20% до 136 млрд руб. Себестоимость продаж за полугодие составила 281 млрд руб., показав рост на 5%.
Резкий рост зафиксирован по статье процентных расходов – они достигли 97 млрд руб., увеличившись на 49% по сравнению с первым полугодием 2024 г. (рост на 32 млрд руб.).
22 июля «Норникель» сообщал о снижении объемов производства ключевых металлов. В первом полугодии выпуск никеля сократился на 4% и составил 86 850 т. Объемы производства палладия и платины снизились на 5 и 6% соответственно – до 1,4 млн и 335 000 тройских унций. Компания объясняла снижение временным фактором – компенсацией незавершенного производства и корректировками графиков ремонтов.