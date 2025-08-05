Минэнерго Румынии объявило ЧС из-за загрязненной азербайджанской нефти

30 июля стало известно, что Чехия получила из Азербайджана около 60 000 куб. м нефти с превышением допустимых норм содержания органического хлора. Несмотря на инцидент, работа двух чешских нефтеперерабатывающих заводов, состояние трубопровода и внутреннее снабжение топливом остаются вне угрозы. Загрязненная нефть будет временно храниться на территории НПЗ и впоследствии поэтапно смешиваться с чистой нефтью для дальнейшей переработки.