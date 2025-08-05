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Минэнерго Румынии объявило ЧС из-за загрязненной азербайджанской нефти

Ведомости

Минэнерго Румынии объявило режим чрезвычайной ситуации (ЧС) кризисного уровня из-за получения загрязненной азербайджанской нефти. Об этом сообщается на сайте ведомства. 

Крупнейшая нефтегазовая группа в Юго-Восточной Европе OMV Petrom сообщила министерству, что в период с 16 по 18 июля компания получила судно с азербайджанской нефтью. После повторного анализа и разгрузки было обнаружено, что 92 000 т сырой нефти загрязнены органическими хлоридами из порта погрузки. 

Вслед за этим OMV Petrom отказалась от покупки еще одной партии объемом 92 000 т. нефти. Для непрерывной работы нефтеперерабатывающего завода OMV Petrom запросила 80 000 т. нефти и 30 000 т. дизельного топлива из аварийных запасов. Для задействования запасов необходимо объявление режима ЧС.

30 июля стало известно, что Чехия получила из Азербайджана около 60 000 куб. м нефти с превышением допустимых норм содержания органического хлора. Несмотря на инцидент, работа двух чешских нефтеперерабатывающих заводов, состояние трубопровода и внутреннее снабжение топливом остаются вне угрозы. Загрязненная нефть будет временно храниться на территории НПЗ и впоследствии поэтапно смешиваться с чистой нефтью для дальнейшей переработки.

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