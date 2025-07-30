Чехия получила из Азербайджана 60 000 куб. м загрязненной нефти
Чехия получила из Азербайджана около 60 000 куб. м нефти с превышением допустимых норм содержания органического хлора, сообщают «РИА Новости».
Несмотря на инцидент, работа двух чешских нефтеперерабатывающих заводов, состояние трубопровода и внутреннее снабжение топливом остаются вне угрозы. Загрязненная нефть будет временно храниться на территории НПЗ и впоследствии поэтапно смешиваться с чистой нефтью для дальнейшей переработки.
Как уточняется, объема в 60 000 куб. м обычно хватает на несколько дней работы одного завода.
24 июля Bloomberg писал о том, что британская нефтегазовая компания BP и итальянская Eni SpA сообщили о возможных проблемах с поставками нефти из Азербайджана.
По информации агентства, BP стало известно о возможных проблемах с загрязнением некоторых партий нефти из республики, связанных с органическими хлоридами – химическим веществом, которое может нанести ущерб нефтеперерабатывающим заводам и оборудованию при наличии в значительных количествах. Eni SpA позже заявила, что купила часть загрязненных грузов. Часть из них попала в ее систему нефтепереработки.