Bloomberg: Азербайджан обвинили в поставках загрязненной нефти
Британская нефтегазовая компания BP и итальянская Eni SpA сообщили о возможных проблемах с поставками нефти из Азербайджана. Об этом пишет Bloomberg.
По информации агентства, BP стало известно о возможных проблемах с загрязнением некоторых партий нефти из республики, связанных с органическими хлоридами – химическим веществом, которое может нанести ущерб нефтеперерабатывающим заводам и оборудованию при наличии в значительных количествах. Eni SpA позже заявила, что купила часть загрязненных грузов. Часть из них попала в ее систему нефтепереработки.
Крупные объемы азербайджанской нефти транспортируются по трубопроводу в порт Джейхан на побережье Турции. BP управляет компанией BTC Co., построившей этот трубопровод. Согласно сообщению BP, BTC Co. получила данные о «потенциальной проблеме с качеством, связанной с содержанием органических хлоридов в некоторых партиях смеси BTC». Сейчас компания оценивает качество сырой нефти на всех объектах, расположенных вдоль трубопровода.