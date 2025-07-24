Bloomberg: Азербайджан обвинили в поставках загрязненной нефти

По информации агентства, BP стало известно о возможных проблемах с загрязнением некоторых партий нефти из республики, связанных с органическими хлоридами – химическим веществом, которое может нанести ущерб нефтеперерабатывающим заводам и оборудованию при наличии в значительных количествах. Eni SpA позже заявила, что купила часть загрязненных грузов. Часть из них попала в ее систему нефтепереработки.