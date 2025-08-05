Чемезов рассказал о создании вертолета Ми-34 с отечественным двигателем

«Сегодня мы создали свой двигатель ВК-650В. Этот двигатель будет использоваться не только для "Ансата", но и для вертолетов Ми-34. Это новый одномоторный вертолет, спрос на него будет большой, потому что сегодня и Airbus, и Bell, у нас сегодня достаточно много этих вертолетов. Их обслуживание сегодня практически приостановлено. И конечно, потребители ждут новый вертолет, наш российский. Мы такой вертолет уже создали», – отметил глава «Ростеха».