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Чемезов рассказал о создании вертолета Ми-34 с отечественным двигателем

Ведомости

В России разработан новый однодвигательный вертолет Ми-34, который станет заменой зарубежным машинам Airbus и Bell. Об этом сообщил генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным, передает Telegram-канал кабмина.

По словам Чемезова, Ми-34, как и модернизированный «Ансат», будет оснащен отечественным двигателем ВК-650В. Новый мотор полностью заменит иностранные аналоги, поставки и обслуживание которых сегодня фактически прекращены.

«Сегодня мы создали свой двигатель ВК-650В. Этот двигатель будет использоваться не только для "Ансата", но и для вертолетов Ми-34. Это новый одномоторный вертолет, спрос на него будет большой, потому что сегодня и Airbus, и Bell, у нас сегодня достаточно много этих вертолетов. Их обслуживание сегодня практически приостановлено. И конечно, потребители ждут новый вертолет, наш российский. Мы такой вертолет уже создали», – отметил глава «Ростеха».

Он также добавил, что в импортозамещенной версии вертолета «Ансат» улучшатся ключевые летные характеристики. В частности, увеличится дальность полета – с 505 до 640 км, возрастет взлетный вес, появятся новые несущий и рулевой винты, что повысит маневренность и крейсерскую скорость.

Мишустин поручил Чемезову подготовить предложения по финансовой модели производства нового парка самолетов и вертолетов. «Все ждут этих самолетов. Знаю, что корпорация старается сделать их аккуратно, надежно. В этом смысл. Без сомнения, все должно быть безопасно», – подчеркнул глава правительства.

Госкорпорация «Ростех» сомневается в возможности возвращения иностранных производителей авиатехники на российский рынок. В сообщении компании от 5 июня подчеркивается, что необходимо стремиться к достижению 100%-ной доли отечественных самолетов в авиапарке России.

В сентябре 2024 г. глава Татарстана Рустам Минниханов заявлял, что Казанский вертолетный завод (КВЗ, входит в холдинг «Вертолеты России») организует на своих мощностях производство вертолета Ми-34.

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