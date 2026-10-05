Шри-Ланка планирует возобновить авиасообщение с Россией

По данным Росстата за 27 сентября, на Шри-Ланку было организовано 120 500 туристических поездок россиян в 2025 г. В начале сентября «Ведомости» со ссылкой на данные Ассоциации туроператоров России (АТОР) писали, что граждане России в первом полугодии 2026 г. совершили 9,5 млн поездок за рубеж, что на 8,7% больше, чем было в январе – июне прошлого года. АТОР сообщала, спрос на путешествия на Шри-Ланку за первое полугодие 2026 г. снизился на 31,1% до 77 349 визитов.