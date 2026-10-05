Шри-Ланка планирует возобновить авиасообщение с Россией
Шри-Ланка заинтересована в возобновлении прямого авиасообщения с Россией, однако ланкийские авиакомпании пока не готовы возобновить полеты. Об этом «РИА Новости» заявила посол страны в РФ Шобини Каушала Гунасекера.
По ее словам, работа по восстановлению авиасообщения продолжается, однако этому препятствует ряд ограничений, связанных со страхованием. Гунасекера отметила, что решение этих вопросов не находится под контролем властей Шри-Ланки.
По данным Росстата за 27 сентября, на Шри-Ланку было организовано 120 500 туристических поездок россиян в 2025 г. В начале сентября «Ведомости» со ссылкой на данные Ассоциации туроператоров России (АТОР) писали, что граждане России в первом полугодии 2026 г. совершили 9,5 млн поездок за рубеж, что на 8,7% больше, чем было в январе – июне прошлого года. АТОР сообщала, спрос на путешествия на Шри-Ланку за первое полугодие 2026 г. снизился на 31,1% до 77 349 визитов.
В апреле вице-губернатор Ленинградской области Кирилл Поляков заявлял, что власти Санкт-Петербурга рассматривают возможность организации прямого авиасообщения со Шри-Ланкой. Инициативу обсудили в ходе Международного транспортно-логистического форума. Стороны договорились о расширении взаимодействия не только в авиационной сфере, но и в области туризма, торговли и логистики. Инициатива призвана укрепить экономические связи и упростить логистику для путешественников.