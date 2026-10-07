Wildberries запустит платформу госзакупок в сфере образования
Wildberries (входит в объединенную компанию RWB) в тестовом режиме запустит собственную цифровую платформу закупок для образовательных госорганизаций. Максимальная сумма одной закупки составит 5 млн руб., сообщил директор департамента по развитию инноваций и экосистемы RWB Евгений Этин на форуме «Цифровые решения».
Через платформу государственные детские сады, школы, колледжи и техникумы смогут покупать канцелярские и хозяйственные товары, технику и оборудование. Получать заказы можно будет в том числе через логистическую инфраструктуру Wildberries. На первом этапе сервис будет доступен тестовой группе продавцов, затем компания планирует открыть регистрацию для всех партнеров, соответствующих требованиям госзакупок.
Механика будет приближена к обычным покупкам на маркетплейсе. Продавец заранее разместит предложение с указанием цены, количества товара, сроков и условий поставки. После публикации платформа будет подбирать предложения, соответствующие параметрам. Для участия продавцам потребуется регистрация в Едином реестре участников закупок в ЕИС. Подключение к сервису будет бесплатным.
«Фактически мы переносим экспертизу электронной коммерции в сферу государственных закупок, сохраняя при этом необходимые требования и механизмы закупочного процесса», – заявил Этин.
Эксперимент по проведению госзакупок через маркетплейсы стартовал 1 октября 2026 г. в рамках закона № 278-ФЗ. На ВЭФе президент Владимир Путин объявил о запуске упрощенной системы закупок через маркетплейсы для школ, детских садов и колледжей.
С 1 октября также вступил в силу закон о платформенной экономике. Он предусматривает создание реестра посреднических цифровых платформ и устанавливает требования к крупным онлайн-площадкам.