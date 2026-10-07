Wildberries запустит платформу госзакупок в сфере образования

Через платформу государственные детские сады, школы, колледжи и техникумы смогут покупать канцелярские и хозяйственные товары, технику и оборудование. Получать заказы можно будет в том числе через логистическую инфраструктуру Wildberries. На первом этапе сервис будет доступен тестовой группе продавцов, затем компания планирует открыть регистрацию для всех партнеров, соответствующих требованиям госзакупок.