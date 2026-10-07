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«Ростех» передал ВКС России партию истребителей-бомбардировщиков Су-34

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

«Ростех» передал Воздушно-космическим силам (ВКС) России очередную партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Самолеты, созданные специалистами Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех»), прошли необходимые наземные и летные заводские испытания и отправились к месту несения службы, сообщили в госкорпорации.

В госкорпорации отметили универсальность Су-34 и его способность выполнять задачи по поражению наземных, надводных и воздушных целей. Самолет может совершать полеты в сложных метеоусловиях и при противодействии средств ПВО.

Командир экипажа Су-34 ВКС России отметил, что большая емкость внутренних топливных баков и экономичные двигатели позволяют самолету выполнять беспосадочные полеты продолжительностью до 10 часов без потери работоспособности экипажа.

По данным «Ростеха», конструкция самолета продолжает совершенствоваться с учетом опыта его боевого применения. Новые партии Су-34 уже находятся в производстве.

9 июля ОАК изготовила и поставила Минобороны РФ партии многофункциональных истребителей Су-30СМ2 и Су-34. Воздушные суда прошли весь цикл необходимых наземных и летных заводских испытаний. В ОАК отметили, что Су-30СМ2 имеет высокие летно-технические характеристики и маневренность. Истребитель в результате модернизации может «видеть» на значительно большем расстоянии в сравнении с предыдущей версией. Кроме того, истребитель-бомбардировщик Су-34 необходим российским военным для поражения наземных (надводных) и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО, и др. Армия также может использовать их для выполнения задач воздушной разведки.

В мае ОАК передала ВКС России новую партию многофункциональных истребителей Су-35С. Самолеты прошли полный цикл заводских испытаний. Летчики Минобороны РФ протестировали истребители в нескольких рабочих режимах, а также совершили перелет на аэродром базирования. Как объяснили в корпорации, Су-35С необходимы для получения превосходства в воздухе и поражения наземных объектов, которые расположены на удаленном расстоянии от аэродрома базирования.

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