«Ростех» передал ВКС России партию истребителей-бомбардировщиков Су-34

9 июля ОАК изготовила и поставила Минобороны РФ партии многофункциональных истребителей Су-30СМ2 и Су-34. Воздушные суда прошли весь цикл необходимых наземных и летных заводских испытаний. В ОАК отметили, что Су-30СМ2 имеет высокие летно-технические характеристики и маневренность. Истребитель в результате модернизации может «видеть» на значительно большем расстоянии в сравнении с предыдущей версией. Кроме того, истребитель-бомбардировщик Су-34 необходим российским военным для поражения наземных (надводных) и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО, и др. Армия также может использовать их для выполнения задач воздушной разведки.